Bảo an tín dụng: 'Cú đỡ' quyết định từ một hợp đồng

Khoản bảo hiểm “bất ngờ” trở thành cứu cánh

Chị Thủy, trú tại thôn Xuân Phường, xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), vẫn nhớ như in cảm giác “không còn đường lui” vào tháng 4/2023 khi chồng qua đời đột ngột.

“Anh ấy là người lo mọi chi tiêu trong nhà. Khi anh mất, tôi rơi vào khủng hoảng, không còn biết làm gì tiếp theo”, chị kể trong nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Thủy cùng cán bộ ngân hàng Agribank.

Biến cố xảy đến trong lúc gia đình đang “oằn mình” trả nợ. Năm 2016, con trai cả của chị được môi giới hứa hẹn sang Canada lao động. Hy vọng vào một tương lai thoát nghèo, vợ chồng chị dốc sức vay 300 triệu đồng ngân hàng để đủ 400 triệu đồng tiền cọc. Nhưng chuyến đi trục trặc, tiền cọc mất trắng. Tương lai mờ mịt khi trụ cột duy nhất trong nhà không còn.

Giữa lúc tuyệt vọng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) thông báo chi trả 200 triệu đồng từ hợp đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng mà anh Huy mua kèm khoản vay.

Khi vay 300 triệu đồng từ ngân hàng, anh Huy đã mua bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khoản vay 200 triệu đồng đầu tiên. Ngay sau khi anh Huy qua đời, công ty bảo hiểm đã chi trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho ngân hàng – đúng theo quy định của hợp đồng.

“Lúc vay, mình chỉ nghĩ đến trả nợ, không để tâm đến bảo hiểm. Ai ngờ giờ lại được chi trả nhanh, rõ ràng, không phiền hà. Tôi nhẹ lòng đi rất nhiều”, chị Thủy chia sẻ.

Gia đình chị hiện chỉ còn nợ lại 100 triệu đồng – phần không thuộc phạm vi bảo hiểm. Chị vẫn đều đặn trả lãi hàng tháng với mức 750.000 đồng. Agribank cũng tạo điều kiện cho gia đình trong việc thanh toán, cho phép linh hoạt về thời gian trả gốc khi thu nhập bấp bênh. Chị Thủy cho biết, nếu con gái đi làm có tiền gửi về, gia đình sẽ cố gắng trả dần cả gốc lẫn lãi.

Thu nhập của chị chủ yếu từ nghề giã nan, đan đồ cúng – công việc thủ công truyền thống với thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Chị khẳng định: "Nếu không có bảo hiểm, chắc mẹ con tôi không biết xoay xở sao với 300 triệu".

Tại Thanh Hóa, nhiều gia đình cũng từng rơi vào cảnh ngặt nghèo tương tự – nhưng đã được “gỡ khó” nhờ tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng.

Anh Đinh Quang Quân, khu phố Ngọc Bội, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành), vay 120 triệu đồng năm 2022 tại Agribank để phát triển kinh tế. Tháng 2/2023, anh qua đời do bạo bệnh. Nhờ tham gia Bảo an tín dụng, khoản vay được bảo hiểm chi trả toàn bộ. Vợ anh Quân chia sẻ: "Khi chồng đột ngột qua đời, tôi vừa buồn, vừa rối bời với số tiền đang nợ ngân hàng. Tuy nhiên, gói bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Bảo hiểm này mang đến cho mình sự an tâm, hỗ trợ mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống".

Tương tự, trường hợp bà Phạm Thị Vân, thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng (Thạch Thành) không may qua đời do biến chứng của bệnh đái tháo đường. Trước đó, bà có vay 80 triệu đồng tại Agribank Thạch Thành và tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng khi vay vốn và được Bảo hiểm Agribank bồi thường số tiền là 80 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mai táng phí. Số tiền bảo hiểm đã phần nào giúp gia đình bà Vân vượt qua khó khăn về tài chính để tiếp tục vượt qua nỗi đau mất mát, vươn lên trong cuộc sống.

Giữa những biến cố bất ngờ, Bảo an tín dụng tiếp tục khẳng định vai trò là “phao cứu sinh” tài chính cho người dân.

Cụ thể, vào ngày 20/5, Bảo hiểm Agribank chi nhánh Lào Cai đã nhanh thực hiện chi trả 200 triệu đồng cho thân nhân của hai khách hàng vay vốn tại Agribank huyện Bảo Thắng. Đó là trường hợp của ông Lê Văn Cương (sinh năm 1989, thôn Phú Lâm – xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng), không may sảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm việc tại khu công nghiệp thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng và bị tử vong.

Trường hợp khác là trường hợp của khách hàng Bàn Thị Hoa sinh năm 1970, trú tại thôn Khởi Khe, thị trấn nông trường Phong Hải, mất do ung thư cổ tử cung.



Bảo an tín dụng – Khi rủi ro được chia sẻ đúng lúc

Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế cho khách hàng vay vốn tại Agribank. Người vay đóng một khoản phí nhỏ tương ứng với số tiền vay, đổi lại được bảo vệ trước các rủi ro như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn. Khi sự cố xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ hoặc một phần khoản vay còn lại cho ngân hàng, giúp thân nhân người vay không bị gánh nặng nợ nần đè lên sau mất mát.

Đặc biệt, từ cuối năm 2024, Bảo hiểm Agribank đã nâng mức chi trả tối đa từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng, mở rộng đáng kể mức độ bảo vệ cho khách hàng vay vốn, phù hợp với nhu cầu tài chính ngày càng lớn của người dân, nhất là khu vực nông thôn

Ông Trần Văn Tài – Phó Giám đốc Agribank Hà Tĩnh, khẳng định: "Khi tham gia Bảo an tín dụng, người dân đóng một khoản phí nhỏ theo tỷ lệ nhất định trên số tiền vay. Nhưng nếu không may rủi ro xảy ra, từ những sự cố nhẹ đến trường hợp tử vong, bảo hiểm sẽ đứng ra hỗ trợ kịp thời, giảm bớt gánh nặng cho gia đình”.

Theo ông Tài, sản phẩm này đặc biệt được bà con ủng hộ và đánh giá rất cao. Minh chứng là tỷ lệ khách hàng đồng thuận mua bảo hiểm Bảo an tín dụng khi vay vốn tại Agribank chi nhánh Hà Tĩnh, đạt 70–80%– một con số ấn tượng, phản ánh niềm tin vững chắc của cộng đồng. Sự hỗ trợ kịp thời từ bảo hiểm thực sự mang lại giá trị to lớn, đúng như câu "một miếng khi đói bằng gói khi no".

Rõ ràng, Bảo an tín dụng không đơn thuần là một sản phẩm tài chính. Nó mang trong mình một thông điệp sâu sắc về trách nhiệm và sự sẻ chia, là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn mà bảo hiểm mang lại. Tham gia bảo hiểm này, người vay không chỉ chủ động bảo vệ gia đình trước những bất trắc của cuộc đời mà còn góp phần bảo vệ tính lành mạnh của dòng vốn tín dụng ngân hàng.

Những câu chuyện đầy xúc động của chị Thủy, vợ anh Quân hay gia đình bà Vân là minh chứng rõ nét: Giữa lúc khó khăn nhất, một hợp đồng bảo hiểm nhỏ nhưng đúng lúc có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) không chỉ là một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thông thường. Được hình thành trong hệ sinh thái của Agribank – ngân hàng dành riêng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân (Tam nông) – Bảo hiểm Agribank mang trên mình sứ mệnh đặc biệt là đưa dịch vụ bảo hiểm đến tận vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ người nông dân phòng tránh rủi ro thiên tai, dịch bệnh, giúp ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank là điểm tựa vững chắc để người nông dân mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất quy mô lớn, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và giảm thiểu rủi ro.

Khi ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn, hợp đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng của khách hàng trở thành một phương án dự phòng rủi ro bổ sung, là ưu tiên hàng đầu trong việc phê duyệt hồ sơ vay. Trong trường hợp rủi ro xảy ra với người vay, Bảo hiểm Agribank sẽ thay người vay trả nợ ngân hàng.

Điều quan trọng là với hợp đồng bảo hiểm này, các khoản nợ của người vay vốn không bị chuyển sang nợ xấu, bảo vệ hệ số tín nhiệm của khách hàng, mở điều kiện thuận lợi để người dân tiếp tục vay vốn không chỉ tại Agribank mà còn ở các tổ chức tín dụng khác.