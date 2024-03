Bao bì Biên Hòa (SVI) dự trình kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tăng 16%

Trước đó, vào ngày 22/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ xảy ra tại Petrosetco và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quý Thịnhvề tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.