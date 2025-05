Báo cáo tình hình tài chính vừa được Tập đoàn Taseco công bố có gì?

Trong kỳ, vốn chủ sở hữu của Taseco ở mức hơn 4.738 tỷ đồng, tăng 17,6% so với kỳ trước; Tổng nợ phải tra ở mức 5.998 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với kỳ trước; Nợ vay ngân hàng của Taseco tăng mạnh ở mức 3.251 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với kỳ trước; Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm ở mức 472 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với kỳ trước.

Cũng theo báo cáo của Tasecon, nợ phải trả trong kỳ này giảm mạnh ở mức 2.273 tỷ đồng, giảm 22,6% so với kỳ trước.

Trong kỳ, lợi nhuận trước thuế của Taseco đạt 1.432 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với kỳ trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.185 tỷ đồng, tăng gần 27% so với kỳ trước.

Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco group) được thành lập năm 2005, tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long.

Trụ sở chính tại tầng 1, tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công ty có 8 cổ đông sáng lập gồm: ông Phạm Ngọc Thanh, ông Nguyễn Minh Hải, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, ông Phạm Thanh Kỳ, ông Nguyễn Thanh Sơn, bà Nguyễn Thị Ánh, bà Lê Thị Xuân Hoa và bà Nguyễn Thị Hoàng Sa.

Theo cập nhật đăng ký kinh doanh thời điểm tháng 9/2018, ông Phạm Ngọc Thanh sở hữu 17% cổ phần Taseco group. Trong giai đoạn 2016 - 2018, công ty nhiều lần tăng vốn điều lệ. Đến tháng 12/2019, Taseco group có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Taseco group có hai công ty con hiện đều đang niêm yết trên sàn chứng khoán là Taseco Airs (mã chứng khoán: AST) và Taseco Land (mã chứng khoán: TAL).

Trong đó, Taseco Airs sở hữu chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng bách hóa lưu niệm; nhà hàng, café, fastfood; phòng chờ hạng thương gia; dịch vụ quảng cáo, du lịch, viễn thông; hàng miễn thuế; sản xuất suất ăn hàng không và khách sạn. Ngoài ra, ATaseco Airs cũng sở hữu khách sạn À La Carte tọa lạc tại bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng.