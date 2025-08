PV Power: Lãi quý II vượt xa kế hoạch năm, xuất hiện khoản nợ xấu hơn 311 tỷ của Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power; HoSE: POW) đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2025.

Tại báo cáo hợp nhất, PV Power ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9.415 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 64% lên 1.205 tỷ đồng do biên lợi nhuận gộp tăng 5% so với cùng kỳ lên 13%.

Kỳ này PV Power lỗ hoạt động tài chính 194,1 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá tăng gần gấp 2 lần doanh thu tài chính (lãi tiền gửi, cổ tức), trong đó, chi phí lãi vay tăng lên 137,8 tỷ đồng, cùng kỳ là 87,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32 tỷ đồng, chi phí khác cũng bật tăng nhẹ.

Kết quả, PV Power báo lãi trước thuế 784,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 732,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 77% và 66% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.565 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Kết quả, PV Power lãi sau thuế 1.205 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ là 657,7 tỷ đồng.

Năm 2025, PV Power đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 38.185 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ. Như vậy kết thúc nửa đầu năm, công ty đã thực hiện được 46% mục tiêu doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận.

Ảnh minh họa. Nguồn: PV Power.

Theo báo cáo của PV Power, tổng sản lượng điện toàn tổng công ty 6 tháng đầu năm đạt 9.157 triệu kWh, bằng 99% kế hoạch nửa năm và 109% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, Nhà máy điện (NMĐ) Vũng Áng 1 ghi nhận sản lượng phát ra lớn nhất với 3.696 triệu kWh, tương ứng doanh thu bán điện khoảng 6.671 tỷ đồng. Còn NMĐ Cà Mau 1&2 và NMĐ Nhơn Trạch 2 lần lượt đóng góp 5.226 tỷ và 3.406 tỷ đồng.



Tính đến hết quý II/2025, tổng tài sản PV Power ở mức 86.020 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu kỳ, trong đó 60% là tài sản dài hạn, tương ứng 51.379 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản ngắn hạn cũng tăng 16% lên 34.641 tỷ đồng. Trữ tiền ở mức 17.976 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 13.516 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ. PV Power dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 623 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ là 495 tỷ đồng.

Trích thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, công ty mẹ PV Power ghi nhận khoản nợ xấu cuối kỳ tăng hơn 341 tỷ đồng so với đầu kỳ lên 865 tỷ đồng. Đặc biệt, lớn nhất là khoản 311 tỷ đồng của Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (Bảo hiểm PVI) trong khi đầu kỳ không ghi nhận khoản này. PV Power dự phòng khoản nợ xấu tại Bảo hiểm PVI là 93,3 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có khoản nợ xấu trị giá 519,7 tỷ đồng từ Công ty Mua Bán điện (EPTC/EVN) được PV Power dự phòng 470 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Vũng Áng - Quảng Trạch 14 tỷ đồng, dự phòng 100%; CTCP Tư vấn dự án Điện lực Dầu khí 4,5 tỷ đồng, dự phòng 100%;...



Còn tại công ty con ghi nhận khoản nợ xấu của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có giá trị 38,3 tỷ đồng, dự phòng 21,44 tỷ đồng; Công ty Mua Bán điện (EPTC/EVN) 38,34 tỷ đồng, dự phòng 21,44 tỷ đồng;...

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025.

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang kỳ này cũng tăng mạnh 21% lên 23.853 tỷ đồng, phần lớn tập trung tại dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3,4. PV Power cho biết, công ty đang tập trung hoàn thiện, đưa dự án Nhơn Trạch 3 vào vận hành thương mại trong tháng 8 và Nhơn Trạch 4 trong tháng 11/2025.

Tính đến cuối tháng 6/2025, PV Power cho biết tổ hợp Nhơn Trạch 3 và 4 đã hoàn thiện 99,7% khối lượng công việc tổng thể. Công tác mua sắm, lắp đặt thiết bị đã hoàn tất. Trong đó, Nhà máy Nhơn Trạch 3 đã hòa lưới điện quốc gia từ ngày 5/2/2025 và đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm thu. Riêng trong tháng 4, tổ máy này đã vận hành ổn định 30 giờ ở chế độ công suất nền, sản sinh 812 MWh điện.

Đối với Nhơn Trạch 4, vào ngày 6/6, nhà máy đã thực hiện thành công đốt lửa lần đầu và chạy chế độ không tải ở tốc độ 3.000 vòng/phút. Đến ngày 27/6, Nhơn Trạch 4 đã chính thức hòa lưới điện quốc gia, với công suất bước đầu đạt 50 MW.

Hết quý II/2025, tổng dư nợ vay tài chính là 27.868 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ sau nửa đầu năm.