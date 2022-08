Bảo hiểm Agribank Đà Nẵng: Lá chắn tài chính vững chắc cho mọi đối tượng khách hàng

Từ khi thành lập đến nay, Bảo hiểm Agribank nói chung và Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng luôn tích cực, chủ động phối hợp với Agribank các tỉnh/thành trên địa bàn phụ trách để cung cấp các sản phẩm dịch vụ về tín dụng, trong đó chủ lực là bảo lãnh nguồn vốn vay trên lĩnh vực tam nông.

Ông Trương Viết Loan, Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, được thành lập năm 2007, Bảo hiểm Agribank là đơn vị thành viên của hệ thống Agribank nên có mạng lưới rộng khắp đến thôn xóm, bản làng. Do đặc thù của hệ thống Agribank nên Bảo hiểm Agribank có nhiều lợi thế và là đơn vị tiên phong cung cấp sản phẩm bảo hiểm ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bảo hiểm Agribank nói chung và chi nhánh Đà Nẵng nói riêng ngày càng khẳng định là lá chắn tài chính vững chắc cho mọi đối tượng khách hàng. Ảnh: Trần Hậu.

Sản phẩm của Bảo hiểm Agribank là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách hàng, qua đó giúp khách hàng có phương án đối phó với những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hệ số tín nhiệm của khách hàng với các tổ chức tín dụng tại địa bàn.



Bảo hiểm Agribank đã khẳng định vị thế số 1 về cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho lĩnh vực "tam nông". Ảnh: Trần Hậu.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đang triển khai rất nhiều sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an tín dụng, bảo hiểm Bảo an chủ thẻ, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, xe máy, nhà tư nhân... rất thiết thực đối với mọi đối tượng khách hàng.

Ông Loan cho biết thêm, một trong những sản phẩm bảo hiểm đã tạo được vị thế và niềm tin đối với khách hàng là sản phẩm Bảo an tín dụng, với sự liên kết giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank.

Ông Nguyễn Thanh Hải (ngoài cùng bên trái), Phó Giám đốc Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Bình Định. Ảnh: Trần Hậu.

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình vay vốn của hệ thống Agribank tự nguyện tham gia với mức phí phù hợp. Qua thực tế triển khai, sản phẩm Bảo an tín dụng đã khẳng định là lá chắn kinh tế vững chắc cho người vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có nguồn trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro về tính mạng, sức khỏe.



Trong 7 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã thực hiện việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 1.860 khách hàng với số tiền 25,6 tỷ đồng. Ảnh: Trần Hậu.

Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng cũng vừa phối hợp với Agribank Chi nhánh thị xã An Nhơn (Bình Định) đã đến thăm và trao tiền bảo hiểm cho gia đình ông Phạm Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Mai tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, với tổng số tiền chi trả cho 2 khách hàng là hơn 250 triệu đồng.

Ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh trên địa bàn mà đơn vị phụ trách. Ảnh: Trần Hậu.

Trước đó, Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Trong đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng Hồ Xuân Dũng, Phan Văn Mạnh, Nguyễn Thanh với tổng số tiền hơn 472 triệu đồng. Chi trả bồi thường bảo hiểm tự nguyện xe ô tô cho khách hàng Phạm Văn Đồng số tiền hơn 809 triệu đồng.



Trong 7 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã thực hiện việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 1.860 khách hàng với số tiền 25,6 tỷ đồng.

Đoàn thanh niên Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng chia sẻ yêu thương đến với người dân khó khăn do Covid-19 năm 2021. Ảnh: Trần Hậu.

Trao gửi yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Thời gian qua, nhiều gia đình nhờ mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi rủi ro xảy ra, những món nợ có khi lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết. Qua đó đã giúp cho các gia đình giảm nhẹ gánh nặng tài chính khi không may có người thân qua đời.



Bảo hiểm Agribank - Chi nhánh Đà Nẵng đã phối hợp với Agribank miền Trung đến thăm và tặng quà cho Bếp ăn tự thiện, dành cho bệnh nhân tâm thần nghèo Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bảo hiểm Agribank cũng luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Từ đó góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh đẹp của Bảo hiểm Agribank. Đặc biệt qua 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm Agribank cũng đã chung tay và chia sẽ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



Bảo hiểm Agribank đã khẳng định vị thế số 1 về cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khu vực "tam nông", vừa góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Agribank, vừa giúp thực hiện trách nhiệm của khách hàng vay vốn với ngân hàng.