Quảng Ngãi: Bảo hiểm Agribank chi trả hơn 200 triệu đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng Nguyễn Thị Chí tại tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 202,886 triệu đồng.

Theo đó, ngày 27/10, Bảo hiểm Agribank đã phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Nghĩa Hành – Quảng Ngãi chi trả số tiền 202,886 triệu đồng cho đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Chí, là khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Nghĩa Hành.



Bảo hiểm Agribank đã phối hợp với Agribank Chi nhánh huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng Nguyễn Thị Chí. Ảnh: Q.N.

Được biết, bà Nguyễn Thị Chí (SN 1965), ở thôn Nhơn Lộc 2, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình vay vốn tại Ngân hàng Agribank, bà Chí có tham gia mua bảo hiểm Bảo an tín dụng cho số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, bà Chí không may bị bệnh và qua đời.



Chị Nguyễn Thị Hận, là con gái của bà Nguyễn Thị Chí bày tỏ, mẹ chị không may qua đời do nhồi máu cơ tim, đối với gia đình là mất mát quá lớn khi gia đình neo người chỉ có 2 mẹ con.

Được Bảo hiểm Agribank chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng với tổng số tiền 202,886 triệu đồng (chi trả 200 triệu đồng tiền gốc, 2 triệu đồng tiền mai táng phí và 886 nghìn đồng tiền lãi vay), đã giúp chị Hận giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình, đại diện gia đình chị gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty.

Chị Nguyễn Thị Hận con gái bà Chí nhận số tiền 202,866 triệu đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng từ Bảo hiểm Agribank. Ảnh: Q.N.

Ông Trương Viết Loan - Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, qua thực tế triển khai cho thấy sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng đã khẳng định là "lá chắn kinh tế" vững chắc cho người vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có nguồn trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro về tính mạng, sức khỏe. Nhiều gia đình nhờ mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi rủi ro xảy ra, những món nợ có khi lên tới hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết.



Ông Loan cho biết thêm, với mong muốn đảm bảo quyền lợi và an toàn vốn vay cho khách hàng, thời gian tới Bảo hiểm Agribank tiếp tục phối hợp với Agribank Quảng Ngãi không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ kể cả dịch vụ sau bán hàng.