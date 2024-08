Bảo hiểm Bảo Việt thay đổi loạt lãnh đạo cấp cao

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa có thông báo liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn chấp thuận ông Nguyễn Đình An giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt thay ông Nguyễn Hồng Tuấn.

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Tuấn được điều chuyển đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt thay cho ông Nguyễn Xuân Việt.

Được biết, ông Nguyễn Đình An sinh năm 1981, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế - tài chính và sở hữu chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp năm 2017. Với 17 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, ông An đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và hiện đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Bảo Việt.

Hiện, ông An cũng đang là thành viên HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc của Tập đoàn, đồng thời là Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, và còn là Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank).

Ông Nguyễn Hồng Tuấn sinh năm 1969 - người được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt. Ông Tuấn có trình độ cử nhân Tín dụng, cử nhân Tiếng Anh, cử nhân Luật và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông Tuấn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Phó Chủ tịch HĐQT BaoViet Bank.

Ông Nguyễn Xuân Việt, sinh năm 1970, người vừa thôi chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt, cũng là Thành viên HĐQT của Tập đoàn Bảo Việt. Ông Việt có trình độ cử nhân kinh tế, kinh nghiệm 27 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bảo hiểm.

Là một trong những công ty con của Tập đoàn Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Việt tập trung vào khai thác lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bên cạnh Bảo Việt Nhân thọ cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

Theo thông tin tại Đại hội đồng cổ đông năm nay, Tập đoàn Bảo Việt đang có kế hoạch cổ phần hóa hai công ty này.

Chia sẻ về kế hoạch này, bà Trần Thị Diệu Hằng, Thành viên HĐQT, Phụ trách HĐQT Tập đoàn cho biết hiện tập đoàn đang phối hợp với Chứng khoán Bảo Việt xây dựng phương án chuyển đổi các tổng công ty trên thành CTCP và phương án phát hành để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt đạt 5.709 tỷ đồng, tăng trưởng 2,8%. lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, Bảo Việt Nhân thọ đạt 21.558 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 19,9% với lợi nhuận sau thuế đạt 630 tỷ đồng.