Tỷ lệ an toàn vốn của Techombank luôn cao nhất ngành ngân hàng

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, năm 2024, Techcombank đã vươn tới những tầm cao mới, với kết quả lợi nhuận và tăng trưởng mạnh mẽ. Ngân hàng duy trì chất lượng tài sản cùng bảng cân đối kế toán vững mạnh hàng đầu, qua đó củng cố vị thế dẫn dắt ngành ngân hàng.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản toàn Ngân hàng đạt: 978.799 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2023 và tổng huy động (bao gồm chứng chỉ tiền gửi) đạt 631.173 tỷ đồng, tăng 24,5%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm của toàn Ngân hàng đạt 27.538 tỷ đồng, tăng 20,3% N/N, vượt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông (27.100 tỷ đồng).

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 được duy trì lành mạnh ở mức 15,3% tại 31/12/2024, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0%. “Tỷ lệ an toàn vốn của Techombank luôn cao nhất ngành ngân hàng”, Tổng Giám đốc Techcombank nhấn mạnh.

Đặc biệt, Techcombank đã thành công trong việc nâng số dư tổng tiền gửi của khách hàng lên 565,1 nghìn tỷ đồng, tăng 24,3%, trong khi duy trì chi phí vốn trong nhóm thấp nhất ngành ngân hàng Việt Nam.

Số dư CASA năm 2024 tăng trưởng kỷ lục 27,2% tương ứng với tỷ lệ CASA 40,9% về cuối năm – cao gấp 2 lần so với mức trung bình của ngành, nhờ vào các sản phẩm đa dạng cho khách hàng cá nhân dựa trên dữ liệu, cũng như các giải pháp mới cho nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp.

Techcombank nói về chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump

Đề cập tới chính sách thuế quan, Tổng Giám đốc Techcombank cho biết, chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump chắc chắn đang và sẽ tiếp tục gây ra những tác động sâu rộng tới bối cảnh kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bị áp thuế cao, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, máy móc, thiết bị… Vậy, chúng ta sẽ khắc phục điều này như thế nào?

Trên thực tế, Việt Nam đã có những bước đi chủ động, trong đó quan trọng nhất là đàm phán với Chính phủ Mỹ để đạt được các thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc miễn thuế cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Ông cho biết rằng, chính các nhà bán lẻ tại Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn – họ đã cảnh báo rằng, chỉ trong vòng 2 tuần tới, kho hàng của họ sẽ trống rỗng nếu không có hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Khi đó, người tiêu dùng Mỹ sẽ thiếu hàng hóa để mua.

Điều quan trọng hơn, Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm qua nhờ vào lợi thế dân số trẻ, lực lượng lao động có tay nghề cao, đầu tư mạnh vào giáo dục, và mức thâm hụt ngân sách thấp. Đây chính là nền tảng để chúng ta tin rằng Việt Nam có thể vượt qua thách thức này.

Tuy nhiên, tương lai vẫn tiềm ẩn nhiều bất định và cần được theo dõi sát sao. Trong kịch bản thuận lợi, GDP sẽ tăng trưởng cao; ngược lại, điều kiện không thuận lợi, chúng ta sẽ không có được mức tăng trưởng như kỳ vọng.

Về phía Techcombank, ông cho biết ngân hàng đã xây dựng các kịch bản khác nhau và có kế hoạch phát triển phù hợp.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang tạo ra những tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động kinh tế. Đây vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho Việt Nam trong 5 năm tới.

Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục đầu tư nhằm củng cố năng lực dữ liệu và AI, cũng như hoàn thiện các nền tảng ngân hàng số, phù hợp với chiến lược chuyển đổi 5 năm. Techcombank kỳ vọng nâng cao năng suất hơn nữa nhờ đầu tư vào dữ liệu, AI và các năng lực công nghệ khác. Đồng thời, “bộ não dữ liệu”, năng lực AI và nền tảng tiếp thị công nghệ cho phép nhận diện chính xác nhu cầu của khách hàng và tạo ra trải nghiệm siêu cá nhân hóa, bao gồm các đề xuất sản phẩm và tư vấn tài chính phù hợp.

Một yếu tố quan trọng khác trong giai đoạn này là chủ trương của Chính phủ trong việc phát huy vai trò của các doanh nghiệp đầu đàn. Techcombank kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng tư nhân hàng đầu và trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu, dẫn dắt thị trường.

Techcombank hiểu rằng, để đạt được mục tiêu đó, không thể đi một mình. Techcombank hướng tới việc hợp tác với các đối tác chiến lược để xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, từ đó mở rộng cơ hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

“Chúng ta không nên đứng một mình, mà nên bắt tay với các đối tác khác nhau, từ đó tiếp cận được các cơ hội lớn hơn và đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn,” đại diện Techcombank nhấn mạnh.

Ông tiết lộ thêm rằng,Techcombank hiện đã xin giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới để nắm bắt “cơ hội vàng” của Việt Nam và đang chờ ý kiến từ Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ thúc đẩy phát triển hơn nữa tại miền Nam và phát triển hệ sinh thái.

Mục tiêu lợi nhuận 31.500 tỷ đồng, sẵn sàng trở thành một phần trong hành trình xây dựng chiến lược blockchain và tiền tệ số

Về mục tiêu kinh doanh, ban lãnh đạo Techcombank trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2024. Theo phê duyệt của NHNN, hạn mức tín dụng của Techcombank được cấp thời điểm hiện tại là 745.738 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,5%.

Lãnh đạo Techcombank cho biết: "Ngành ngân hàng Việt Nam đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt, mở ra tiềm năng hấp dẫn để các nhà hoạch định chính sách cùng hợp tác với các ngân hàng. Techcombank đã sẵn sàng trở thành một phần trong hành trình xây dựng chiến lược blockchain và tiền tệ số, góp phần đưa Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số từ 2026 trở đi".

Ngân hàng đã đặt ra chương trình hành động đầy tham vọng cho năm 2025, và chúng tôi tin rằng sức mạnh thương hiệu và công nghệ sẽ giúp Ngân hàng hoàn thành những mục tiêu này. Techcombank sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính, tạo điều kiện cho các cá nhân và doanh nghiệp phát triển và đạt tới thịnh vượng bền vững. Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank.

Năm 2025, Techcombank kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả rõ ràng hơn từ các khoản đầu tư chiến lược trong các năm qua. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ phù hợp với hạn mức tín dụng được NHNN. Hạn mức này đạt 20,8% trong năm 2024 và kỳ vọng sẽ cao hơn trong năm 2025 khi Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì chất lượng tài sản, chi phí tín dụng, đồng thời củng cố hơn nữa lợi thế chi phí vốn thấp của mình.

Về phương án chia cổ tức năm 2024, Ban lãnh đạo Techcombank đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận 1.000 đồng). Với gần 7,065 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là gần 7.065 tỷ đồng.

Nguồn chi trả cổ tức đến từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 căn cứ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Techcombank.

Thời điểm và tiến độ thực hiện trước 31/12/2025. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng, bảo đảm lợi ích của cổ đông.

Nói về mục đích trả cổ tức bằng tiền mặt, Ban lãnh đạo Techcombank cho biết, với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, Ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chỉ trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đã tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 từ 14-15% là hoàn toàn khả thi.

"Chính sách cổ tức là cam kết của Ngân hàng nhằm mang lại giá trị vượt trội và sự gắn kết với cổ đông. Với việc đầu tư vào Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền mặt, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của Ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam và trong khu vực", tờ trình của Techcombank cho hay.

Năm nay, Techcombank tiếp tục trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP, dự kiến phát hành hơn 21,38 triệu cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình.