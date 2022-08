Bảo hiểm Petrolimex: Lợi nhuận đi lùi, thu nhập Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang tăng "sốc"

Lợi nhuận của Bảo hiểm Petrolimex "hụt hơi" trong nửa đầu năm nay, chỉ đạt 179 tỷ đồng. Trái ngược với sự sụt giảm về lợi nhuận, thu nhập của 6 thành viên ban Tổng Giám đốc đều vọt lên trên 1 tỷ đồng, riêng Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang thu nhập tăng gấp đôi cùng kỳ.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - mã ck: PGI) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên sau soát xét năm 2022.



6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Bảo hiểm Petrolimex "bốc hơi" 11,4%

Theo đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong kỳ mang về cho Bảo hiểm Petrolimex hơn 1.591 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ. Bình quân, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của PGI gần 9 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 27 tỷ đồng, tương ứng 2,3%. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Petrolimex đi ngang trong kỳ, đạt 389,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái là 389,8 tỷ đồng).

Nguồn: BCTC bán niên soát xét của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI)

Điểm tích cực trong bức tranh lợi nhuận của PGI đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư.

Cụ thể, kinh doanh bất động sản đầu tư mang về cho doanh nhiệp 4,8 tỷ đồng, tăng gần 200 triệu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bất động sản đầu tư không tăng, thậm chí còn giảm 1,3% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản tăng 210 triệu đồng.

Ngược lại, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính giảm 13% mặc dù doanh thu từ hoạt động này vẫn tăng 3%, từ 35,7 tỷ lên 36,9 tỷ đồng. Nguyên nhân do, chi phí hoạt động tài chính tăng gấp 3,08 lần so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Petrolimex giảm 11,4%, đạt 179 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. PGI đạt hơn 144 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 11% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp bảo hiểm "hụt hơi" vì đem tiền đầu tư chứng khoán

Năm 2022, PGI đặt mục tiêu đạt 250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 43% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 72% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.

Tổng tài sản của PGI tính đến ngày 30/06/2022 tăng 9% so với đầu năm, đạt gần 6.933 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn (2.975 tỷ đồng) và tài sản tái bảo hiểm (1.987 tỷ đồng), lần lượt tăng 7% và 28% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Công ty tăng 13% so với đầu năm, lên gần 5.179 tỷ đồng, chủ yếu do dự phòng bảo hiểm tăng 12%, ghi nhận hơn 4.306 tỷ đồng. So với tổng tài sản, nợ phải trả chiếm tới 74,7%.

Lợi nhuận của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex "hụt hơi" trong nửa đầu năm nay, chỉ đạt 179 tỷ đồng. (Ảnh: PGI)

Báo cáo tài chính của PGI cũng cho thấy, tại khoản mục chứng khoán kinh doanh, doanh nghiệp này ghi nhận 58 tỷ đồng giá trị cổ phiếu (giá gốc). Tuy nhiên, giá trị hợp lý tại thời điểm 30/6 của số cổ phiếu này chỉ hơn 46,8 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã phải trích lập khoản dự phòng lên tới 11,2 tỷ đồng, bằng 19,3% giá trị cổ phiếu gốc.

Riêng, cổ phiếu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO do PGI đầu tư, có tổng giá trị gốc tại cuối tháng 6/2022 là 32,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trích lập dự phòng cho số cổ phiếu này lên tới 9,1 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động kinh doanh cổ phiếu trong kỳ cũng theo đó "hụt hơi", giảm 10 tỷ xuống còn 8,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản đầu tư vào các công ty liên kết của Bảo hiểm Petrolimex vào Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Sửa chữa Ô tô Petrolimex cũng rơi vào tình trạng giá trị hợp lý thấp hơn giá trị gốc của khoản đầu tư.

Cụ thể giá gốc tại ngày 30/6/2022 đạt 1,35 tỷ đồng, song giá trị hợp lý chỉ 842,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải dùng 507 tỷ đồng dự phòng cho khoản đầu tư này.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Sửa chữa Ô tô Petrolimex được thành lập năm 2007 với hoạt động kinh doanh chính gồm: dịch vụ sửa chữa ô tô, cho thuế xe, kinh doanh ô tô, thiết bị ô tô và kinh doanh xăng dầu. PGI sở hữu 30% vốn tại công ty liên kết này.

Dàn lãnh đạo thu nhập tiền tỷ trong nửa đầu năm

Trong khi kết quả lợi nhuận sụt giảm, thu nhập của dàn lãnh đạo tại Bảo hiểm Petrolimex lại tăng vọt trong nửa đầu năm nay.

Thu nhập của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang tăng vọt trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng thu nhập của 6 thành viên ban Tổng giám đốc đều trên 1,05 tỷ đồng trong 6 tháng.

Đáng chú ý nhất là thu nhập của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Hương Giang. Bà Giang được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc từ 1/3/2022 và được bầu làm thành viên HĐQT kể từ 20/4/2022. Tuy nhiên, thu nhập của vị Tổng giám đốc này tăng gấp đôi, với 1,101 tỷ đồng (thu nhập ban Tổng Giám đốc) và 49,5 triệu đồng thù lao HĐQT.

Tương tự, bà Trịnh Thị Quỳnh Hương, thù lao cũng tăng vọt từ 734 triệu lên 1.05 tỷ đồng.