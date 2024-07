Bảo hiểm PJICO lãi 196 tỷ đồng sau 6 tháng, 49% tài sản là tiền gửi

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của PJICO ở mức 196,2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 68% kế hoạch cả năm.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO; HoSE: PGI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024. Cụ thể, quý II/2024, PJICO ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 900 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 659 tỷ đồng, tăng 14%.

Kỳ này, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 82 tỷ đồng, tăng 37%.



Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PJICO tăng 14,6% so với cùng kỳ, đạt 900,4 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó là các mảng từ bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn,...

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 22,4% so với cùng kỳ lên gần 42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 15,5% lên 9,5 tỷ đồng. Do vậy, lãi thuần từ hoạt động tài chính của PJICO đã tăng 24,6% so với cùng kỳ, đạt 32,3 tỷ đồng.

Hoạt động khác đóng góp không đáng kể vào kết quả kinh doanh của PJICO. Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 38,2%, đạt gần 167 tỷ đồng, phần lớn do chi phí nhân viên cao hơn.

Kết quả, PJICO báo lãi trước thuế quý đạt 111,6 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 89,5 tỷ đồng, giảm 6,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của PJICO ở mức 196,2 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm trước. Năm 2024, PJICO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 288,8 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, PJICO đạt được 68% kế hoạch.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PJICO đạt hơn 7.568 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 3.736 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, khoản tiền gửi ghi nhận 3.680 tỷ đồng, chiếm 97% khoản đầu tư trong tổng đầu tư tài chính ngắn hạn và bằng 49% tổng tài sản. Phần còn lại là đầu tư cổ phiếu niêm yết (gần 39 tỷ đồng) và đầu tư ngắn hạn khác với 20 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chỉ chiếm một phần nhỏ là 592 tỷ đồng, tăng 13%, trong đó, chủ yếu là đầu tư trái phiếu với 430 tỷ đồng, đầu tư cổ phiếu 89 tỷ đồng và đầu tư dài hạn khác 83 tỷ đồng. PJICO trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư này hơn 10 tỷ đồng.