Bão số 3 khiến các sân bay khu vực Bắc Bộ bị ảnh hưởng mạnh nhất

Theo đó, dự báo khoảng 0-2h sáng 22/7, tâm bão số 3 sẽ tiếp cận vùng thông báo bay Hà Nội (FIR Hà Nội - phân khu 2), cách sân bay Vân Đồn 90km, sân bay Cát Bi 140km, Nội Bài 250km và Thọ Xuân 280km.

Đến trưa, chiều cùng ngày, tâm bão có khả năng đổ bộ đất liền khu vực từ Hưng Yên đến Thanh Hoá, với cường độ mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10.

Sau đó, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 10 - 15km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp và rời khỏi biên giới Việt Nam vào sáng 23/7, đi sang khu vực Thượng Lào, sức gió giảm dưới cấp 6.

Một số sân bay tại khu vực Bắc Bộ bị ảnh hưởng do bão số 3.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ ngày 21/7, thời tiết khu vực Bắc Bộ diễn biến xấu. Các sân bay như: Sân bay Vân Đồn, sân bay Cát Bi, sân bay Nội Bài và sân bay Thọ Xuân có mưa rào, dông, gió mạnh, gây nguy cơ gián đoạn hoạt động bay.

Từ chiều tối 21/7, gió tại Vân Đồn và Cát Bi bắt đầu mạnh lên cấp 4 - 6, giật cấp 7 - 8. Từ đêm 21 đến sáng 22/7, gió tiếp tục tăng lên cấp 6 - 8, giật cấp 8 - 10. Nội Bài và Thọ Xuân chịu ảnh hưởng từ sáng tới chiều 22/7 với gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Các sân bay Bắc Bộ được cảnh báo mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 350mm trong 3 ngày (21 - 23/7), kèm dông sét và nguy cơ lốc xoáy.

Ngay sau khi nhận Công điện từ Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm Khí tượng Hàng không đã triển khai gấp các biện pháp ứng phó: Truyền đạt nội dung cảnh báo đến các cơ sở khí tượng, yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, bố trí lực lượng trực 24/24h.

Cơ quan khí tượng cũng nhấn mạnh, đây là một cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn hoạt động bay. Do đó, các bản tin dự báo, cảnh báo được cập nhật liên tục, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ sở điều hành bay, nhằm xây dựng phương án xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng.