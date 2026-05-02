Bảo vệ thực vật Sài Gòn: Ghế "nóng" đổi chủ giữa "vòng xoáy" lỗ lũy kế

Cụ thể, theo nội dung công bố của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn Bảo vệ thực vật Sài Gòn), ông Võ Anh Tùng đã có đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 30/4/2026 .

Trong đơn đề ngày 24/4/2026, ông Tùng nêu lý do là khối lượng công việc cá nhân gia tăng, không thể tiếp tục dành đủ thời gian để đảm nhiệm vai trò này, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận việc từ nhiệm .

Cũng theo nội dung đơn, sau khi từ nhiệm, ông Võ Anh Tùng vẫn tiếp tục giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị cho đến hết nhiệm kỳ, đồng thời cam kết phối hợp bàn giao công việc nhằm đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và công ty diễn ra liên tục, ổn định .

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Võ Anh Tùng kể từ ngày 30/4/2026, đồng thời bổ nhiệm ông Tống Xuân Phú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2027 kể từ ngày 01/5/2026 .

Theo bản cung cấp thông tin đính kèm, ông Tống Xuân Phú đại diện vốn Tổng công ty với với tỷ lệ sở hữu 15%. Trong khi đó, Tổng công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV sở hữu 59,33%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của doanh nghiệp cho thấy, lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển từ lỗ 2,95 tỷ sang lãi 7,13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chủ yếu như sau:

Lãi gộp kỳ này của Bảo vệ thực vật Sài Gòn tăng 35,3 % so với cùng kỳ là do doanh thu thuần hợp nhất tăng 24,1%, do nhu cầu thị trường tăng tại một số thời điểm, khách hàng chủ động tăng mua nhằm đảm bảo nguồn cung.

Đồng thời, tỷ lệ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần đều giảm so với cùng kỳ.

Trong quý này, Công ty tiếp tục cải thiện hiệu quả quản trị chi phí so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu giảm, đặc biệt ở giá vốn hàng bán và chi phí tài chính, cùng với doanh thu tăng trưởng tốt và cơ cấu chi phí hợp lý đã giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận dương, cải thiện mạnh so với cùng kỳ năm trước bị lỗ.

Mặc dù vậy, Bảo vệ thực vật Sài Gòn đến thời điểm hiện tại vẫn đang "ôm" trên 47,8 tỷ đồng lỗ lũy kế.

Cuối tháng 3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 430 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, trữ tiền của doanh nghiệp dồi dào hơn so với thời điểm 3 tháng trước.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền gần 37,7 tỷ đồng, tăng 54,5%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn mặc dù giảm chỉ còn 3 tỷ, song tổng trữ tiền cuối kỳ vẫn tăng 40,8%, lên hơn 40 tỷ đồng.