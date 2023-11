Bất động sản Thành Đông Đô tất toán 250 tỷ trái phiếu trước hạn

Bất động sản Thành Đông Đô báo lỗ sau thuế gần 3,7 triệu đồng, trong khi kỳ trước lỗ hơn 25 tỷ đồng.

Công ty TNHH Bất động sản Thành Đông Đô mới đây công bố thông tin định kỳ về tài chính cho kỳ báo cáo bán niên. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tại kỳ báo cáo ở mức 149,7 tỷ đồng, đi ngang so với kỳ trước. Tổng nợ phải trả tăng 5% so với kỳ trước lên 549,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận gần 250 tỷ đồng, không biến động so với kỳ trước.



Kết quả kinh doanh bán niên năm 2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bất động sản Thành Đông Đô ghi nhận khoản lỗ 3,7 triệu đồng, kỳ trước lỗ hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/9/2021, Bất động sản Thành Đông Đô đã phát hành 250 trái phiếu của mã TDDCH2131001 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn 30/9/2021). Mục đích phát hành trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Bệnh viện Gia An 115.

Tuy nhiên, theo thông tin công bố tại Cbonds.hnx, ngày 15/8/2023 vừa qua, Bất động sản Thành Đông Đô đã tất toán trước hạn 250 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã TDDCH2131001.