Huế có 558 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trong 5 tháng đầu năm

Vào ngày 30/5, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2025. Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch TP.Huế tiếp tục khởi sắc. Riêng tháng 5 lượng khách đến Huế tăng gần 85,5% so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến nay, lượng khách đến Huế ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, tăng hơn 67%, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 1,1 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch của thành phố trong 5 tháng ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2025.

Hoạt động xuất nhập khẩu của TP.Huế tiếp tục phục hồi tích cực. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 ước đạt 136 triệu USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đạt gần 598 triệu USD, hoàn thành gần 42% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 441,7 triệu USD, tăng 20,8%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 26.500 tỷ đồng, tăng gần 16%. Dư nợ tín dụng đạt 86.800 tỷ đồng, trong đó tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng đáng kể, đạt 14.800 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cuối năm 2024.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 27,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, IIP tăng 16,6%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực. Ở lĩnh vực nông nghiệp, năng suất lúa vụ đông xuân giảm nhẹ, đạt 61,8 tạ/ha do ảnh hưởng thời tiết.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 11.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm, TP.Huế đã cấp phép 11 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn 2 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án FDI.

Trong 5 tháng đầug năm, TP.Huế có 344 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.600 tỷ đồng, tăng 4,2% về lượng và tăng 116% về vốn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký tạm ngưng hoạt động cũng tăng so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay thành phố có 558 doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động, tăng 102 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của TP.Huế ước đạt 6.134 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán năm và tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy, đạt 30,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh các khó khăn, thách thức đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền đô thị mới.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cần bám sát từng chỉ tiêu, phát huy tốt vai trò cơ quan chủ trì, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, dứt điểm. Theo ông Nguyễn Văn Phương, phải xác định lại vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là lãnh đạo các sở, trong việc xử lý công việc đến cùng, không để tồn đọng kéo dài.

Liên quan đến việc sáp nhập các đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND TP.Huế lưu ý cần theo dõi tiến độ sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình cải cách tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, không gây xáo trộn lớn đến hoạt động cung ứng dịch vụ công…