Petrolimex miễn nhiệm ông Đào Nam Hải

Quyết định này được đưa ra sau hơn 3 tuần kể từ thời điểm ông Đào Nam Hải bị Bộ Tài chính ra quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn Nhà nước tại tập đoàn này.

Hiện, sau khi tạm dừng quyền và nghĩa vụ của ông Đào Nam Hải, Bộ Tài chính đã giao cho Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh - người đại diện theo pháp luật - tạm thời điều hành từ ngày 8/5. Phần vốn Nhà nước tại Petrolimex do ông Hải đại diện nắm giữ cũng được giao lại cho ông Thanh.

Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải.

Được biết, ông Đào Nam Hải, trước khi ngồi ghế Tổng giám đốc Petrolimex, ông Hải có gần 5 năm đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc (10/2017 – 3/2022), đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) trong suốt 8 năm (4/2014 – 3/2022).

Ông Hải cũng từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các đơn vị thành viên của Petrolimex như: Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex, thành viên HĐQT Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Ít tuần sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrolimex, ông Đào Nam Hải tiếp tục được giao trọng trách kiêm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Tập đoàn.

Quý I/2025, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Petrolimex giảm 10% còn 67.861 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 3.711 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước trong khi biên lợi nhuận gộp giảm còn 6%.

Kỳ này, Petrolimex lãi hoạt động tài chính 128,1 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước với doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay, lãi chênh lệch tỷ giá.

Trong khi đó, chi phí lãi vay giảm 15% còn 165,6 tỷ đồng nhờ lãi suất ngân hàng "hạ nhiệt" trong thời gian qua, luôn duy trì ở mức thấp. Các khoản chi phí khác hầu hết đều tăng: Chi phí bán hàng tăng 5% và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận tăng 11%, lần lượt là 3.353 tỷ đồng và 263,6 tỷ đồng.

Doanh thu giảm cùng với loạt chi phí tăng "chóng mặt" khiến lợi nhuận trước thuế của Petrolimex sụt giảm 75% còn 358,4 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex lãi ròng vỏn vẹn 133 tỷ đồng trong quý I/2025, "rơi tự do" 88% so với cùng kỳ năm 2024. So với kế hoạch được cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao là 3.200 tỷ đồng lãi trước thuế, Petrolimex đạt 11% kế hoạch đại hội giao.