Bất ngờ với giá than nhập cho nhiệt điện, than nhập Trung Quốc gần 7 triệu đồng/tấn

Trái với dự báo về giá than nhập về cho nhiệt điện tăng cao trong năm 2023, tính đến hết ngày 15/6, theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu than các loại của Việt Nam thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Dù lượng nhập tăng cao, song giá trị nhập khẩu mặt hàng than về Việt Nam thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.



Cụ thể, tính đến ngày 15/6, cả nước nhập hơn 20,2 triệu tấn than, tăng hơn 5,7 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch đạt 3,15 tỷ USD, giảm hơn 550 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Bất ngờ giá than nhập về Việt Nam đang hạ nhiệt

Dù lượng nhập tăng, song kim ngạch lại giảm. Bình quân, giá mỗi tấn than nhập khẩu về Việt Nam trong 6 tháng qua ước 156 USD (tương đương 3,6 triệu đồng). Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022, mỗi tấn than nhập về là 255 USD (tương đương 5,8 triệu đồng).

Tính bình quân, mỗi tấn than nhập về 6 tháng qua đã rẻ hơn 99 USD (2,2 triệu đồng) so với đơn giá than nhập về Việt Nam trong 6 tháng năm 2022.

Thực tế, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, qua kê khai trị giá hải quan, than nhập về Việt Nam 4 tháng đầu năm 2023 có giá khá cao từ 3,8 đến hơn 4 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng tháng 6, giá nhập than về Việt Nam đã giảm mạnh, chỉ trung bình 3,1 đến 3,3 triệu đồng/tấn, giảm gần 500.000 đến gần 1 triệu đồng/tấn so với giá bình quân nhập than về Việt Nam trong 4 tháng đầu năm.

Về thị trường nhập khẩu, hiện Việt Nam chủ yếu nhập than từ Indonesia với số lượng gần 6 triệu tấn, bình quân 1 triệu tấn/tháng. Giá nhập các loại than từ Indonesia rẻ nhất chỉ 2,67 triệu đồng/tấn, rẻ bằng 2/3 so với giá than nhập bình quân về Việt Nam.

Than nhập từ Nga về Việt Nam 6 tháng qua chỉ đạt 1,26 triệu tấn, giá khoảng 5,4 triệu đồng/tấn và than nhập của Trung Quốc chỉ hơn 100.000 tấn, giá nhập rất đắt gần 7 triệu đồng/tấn.

Thực tế, dù giá than trong 6 tháng đầu năm nay có hạ so với cùng kỳ năm trước hoặc xu hướng giảm so với đầu năm song giá bình quân vẫn rất cao so với các năm 2021 trở lại. Đây là thách thức rất lớn cho sản xuất điện, phân bón và hoá chất trong nước khi có đến 1/3 các nhà máy này phải mua than từ kênh nhập khẩu của TKV.

Theo Bộ Công Thương, dự kiến năm 2023 than thương phẩm sản xuất khoảng 57,88 triệu tấn, trong đó than thương phẩm sản xuất trong nước khoảng 44,68 triệu tấn, than nhập khẩu khoảng 13,2 triệu tấn.

Tổng than tiêu thụ khoảng 56,95 triệu tấn, trong đó cho dầu vào ngành điện vào khoảng 46,16 triệu tấn, phân bón, hóa chất khoảng 2,5 triệu tấn, xi măng khoảng 1,74 triệu tấn, các lĩnh vực khác khoảng 4,52 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 2,03 triệu tấn.

Tháng 5/2023, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc chia sẻ hiện giá than nhập khẩu bán cho EVN tăng rất cao, lên tới 2.400 đồng/kg, có thời điểm tăng đến gần 4.000 đồng/kg; than trộn nhập khẩu TKV bán cho EVN cũng dao động khoảng 4.000 đồng/kg.