Bắt "nóng" hàng trăm chai thuốc trừ sâu giả mạo nhãn hàng hóa từ tin cấp báo của doanh nghiệp

Đội Quản lý thị trường số 1 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành kiểm tra, bắt giữ hàng trăm chai thuốc trừ sâu giả mạo nhãn hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Phát, địa chỉ: QL54, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Hoài Nhân làm chủ theo đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần nông nghiệp HP, địa chỉ: KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra cửa hàng. Ảnh: QLTT

Công ty này đề nghị kiểm tra, xử lý hành vi buôn bán hàng giả sản phẩm ASIAN GOLD 500SC của Công ty đã được đăng ký lưu hành tại thị trường Việt Nam (sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu Asiangold 500SC).

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán 349 chai thuốc trừ sâu nhện nhãn hiệu ASIAN GOLD 500SC, thể tích 240ml, đơn vị phân phối Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bio Gold, địa chỉ: 10/4/13, ấp 7, xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh, số đăng ký: 6725/CNĐKT-BVTV, ngày sản xuất: 19/6/2021 và ngày 24/8/2021, thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. Trị giá tang vật vi phạm là 52.350.000 đồng.

Đội QLTT số 1 kiểm đếm số lượng và tiến hành tạm giữ tang vật. Ảnh: QLTT

Toàn bộ tang vật nêu trên đã được Công ty Cổ phần nông nghiệp HP xác định không phải là sản phẩm của Công ty thiết kế, sản xuất và phân phối.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã chuyển vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.