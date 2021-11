Khen thưởng đột xuất 4 cá nhân trong vụ tạm giữ 3.600 lít thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra và tạm giữ 3.600 lít thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất cấm tại Việt Nam.

Trước đó, như tin Etime đã đưa tin, ngày 10/11/2021, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cơ động) - Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã chủ trì phối hợp với Phòng PC03 - Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất tại đại lý Phượng do ông Nguyễn Văn Anh làm chủ; ngành nghề kinh doanh: Mua, bán thuốc bảo vệ thực vật..., tại địa chỉ: Thôn 3, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này bày bán các loại thuốc bảo vệ thực vật với tổng khối lượng 3.645,65 lít và 94 kg, có chứa các hoạt chất (Chlorpyrifos Ethyl, Fipronil, Glyphosate) mà nhà nước cấm buôn bán, cấm sử dụng, cấm lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Gia Lai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 4 cá nhân có thành tích trong vụ việc tạm giữ 3.600 lít thuốc Bảo vệ thực vật chứa chất cấm. Ảnh: QLTT

Để phát hiện bắt giữ lô thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm "khủng" này, cơ quan chức năng đã phải mật phục theo dõi một thời gian dài, bằng các biện pháp nghiệp vụ như nắm bắt thông tin, thu thập chứng cứ, chiêu thức kinh doanh, các thủ đoạn của đối tượng nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Xét thấy đây là vụ việc rất lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm, có tầm ảnh hưởng, góp phần lan tỏa, có tính chất răn đe đến các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chông tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 04 cá nhân gồm: 03 công chức của Đội QLTT số 2 và 01 cán bộ thuộc Phòng PC03 - Công an tỉnh Gia Lai.

Được biết đây là vụ việc buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cấm lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng quản lý thị trường phát hiện được. Đến nay hồ sơ của vụ việc đã được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra xử lý tiếp theo thẩm quyền.