Bầu Đức xuất chuối vào 2 thị trường khó tính

Trao đổi với nhà đầu tư bên lề đại hội cổ đông Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới đây, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết, việc chuối của công ty được thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản chấp nhận ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng tình cờ được nước bạn ưa chuộng.

Theo đó, với từng thị trường, công ty của Bầu Đức lại có những tính toán để đưa ra sản phẩm phù hợp.

Tại thị trường Hàn Quốc, công ty xuất loại chuối trồng tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, có độ cao 700m so với mực nước biển. Nơi đây có khí hậu mát lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Chuối trồng ở địa phương này có độ ngọt và thơm hơn so với sản phẩm cùng loại. Thời gian trồng lâu hơn so với cùng một loại giống trồng ở đồng bằng. Ví dụ, loại chuối trồng đại trà mất 9 tháng thu hoạch thì loại chuối ở độ cao này phải đến 12 tháng, bù lại chất lượng cao hơn. Với quy mô nhập khẩu chuối trên 300 triệu USD/năm, chuối là mặt hàng Việt Nam có nhiều dư địa để cải thiện và gia tăng thị phần tại Hàn Quốc.



Chuối trồng tại Lơ Pang, Gia Lai xuất hiện tại chuỗi hơn 80 đại siêu thị Lotte ở Hàn Quốc



Trong khi đó, loại chuối HAGL xuất sang Nhật Bản được trồng ở cao nguyên Bolaven, Lào, vùng đất có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển. Tương tự như tại Lơ Pang, chuối tại Bolaven cũng có hương vị đặc biệt, thơm ngon hơn các sản phẩm cùng loại ở vùng đất thấp hơn và thời gian thu hoạch cũng dài hơn (một năm một vụ).

Bầu Đức cho biết thêm, trong tổng số 15.000 ha chuối được công ty mẹ (HAG) và công ty con (HNG) quy hoạch trồng trải dài từ Việt Nam, Lào, Campuchia, tổng diện tích trồng chuối tại Lơ Pang và Bolaven chỉ gói gọn ở quy mô 1.000 ha. Do đó, sản lượng loại chuối này ít hơn các sản phẩm xuất vào thị trường Trung Quốc.

Giá trị các đơn hàng khi xuất sang Hàn Quốc và Nhật Bản cũng cao hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Ngoài ra, thị trường cũng ổn định hơn khi không phải lo trùng mùa vụ. Các khách hàng Nhật, Hàn đi khảo sát và ưa thích loại chuối này nên có bao nhiêu thì họ đặt hàng hết.

"Ban đầu công ty chỉ thử nghiệm nhưng hiện giờ các thị trường khó tính đã chấp nhận. Chúng tôi không cung cấp thông tin gì ra ngoài cho sản phẩm này vì diện tích trồng không nhiều. Song do khách hàng ưa thích nên đã tự quảng bá tại các hệ thống bán lẻ của họ", Bầu Đức cho hay.

Chủ tịch HAGl cho biết thêm, tất cả nông sản công ty xuất vào các thị trường nước ngoài đều theo đường chính ngạch, không đi theo đường tiểu ngạch. Đối với thị trường chủ lực là Trung Quốc, mục tiêu của công ty cũng chỉ nhắm đến các thành phố lớn, phát triển như: Thượng Hải, Đại Liên... Khi chất lượng hàng hóa đã vào các thị trường này thì cơ hội giữa các đối thủ là ngang nhau và có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ thương hiệu nào, đồng thời không lo bị ép giá.