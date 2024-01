BĐAT Hàng hải miền Nam đạt 1.727 tỷ đồng, tương đương gần 98% kế hoạch/2023

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã có báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023, ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh đạt gần 1.727 tỷ đồng (tương đương gần 98% kế hoạch).

Báo cáo của đơn vị này cho biết, năm 2023, xảy ra 35 sự cố đột xuất đảm bảo an toàn giao thông (giảm 7 vụ so với năm 2022) và đã được Tổng công ty khắc phục kịp thời. Quá trình thực hiện, Tổng công ty đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải khu vực và các bên liên quan thực hiện tốt, đảm bảo an toàn hành hải.

Quá trình triển khai thực hiện luôn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, an toàn an ninh hàng hải; thường xuyên được Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo quy định.

Công tác cứu nạn được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện. Ảnh: Cục Hàng hải

Cùng với đó, Tổng công ty được Cục Hàng hải Việt Nam đã ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (DVSNC) bảo đảm an toàn hàng hải gồm: Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập; vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng và kè bảo vệ bờ luồng hàng hải); khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu); nhiệm vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

Về công tác quản lý vận hành đèn biển và luồng hàng hải, Tổng công ty được Nhà nước đặt hàng cung cấp DVSNC quản lý, vận hành, bảo trì: 53 đèn biển (bao gồm 13 đèn biển trên khu vực quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1); 23 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 810,174 km, gồm 782 báo hiệu hàng hải (661 phao, 121 tiêu BHHH) đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, góp phần làm giảm tai nạn hàng hải và bảo vệ môi trường.

Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải đối với luồng hàng hải công cộng (bao gồm cả vị trí đón trả hoa tiêu): Trên cơ sở nhiệm vụ được đặt hàng, Tổng công ty thực hiện khảo sát phục vụ công bố TBHH cho 23 tuyến luồng hàng hải, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

Thực hiện công bố 318 TBHH, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải.

Đánh giá về hoạt động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, mặc dù trong năm gặp rất nhiều khó khăn nhưng những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này đạt được đã khẳng định những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động.

Ông Mười nêu rõ, trong thực hiện nhiệm vụ nạo vét, duy tu vướng về đổ thải nhưng cũng đã đạt nhiều thành tích; dịch vụ Hoa tiêu dẫn tàu an toàn, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng...

Ông Lê Đỗ Mười mong muốn, năm 2024, Tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: kịp thời rà soát lại các văn bản đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển để đề xuất chỉnh sửa; phối hợp với các cảng vụ để đảm bảo thông suốt các tuyến luồng, không để xảy ra các sự cố; phối hợp tìm giải pháp đổ thải...