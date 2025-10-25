BIDV và dấu ấn tri ân qua công trình Nhà tưởng niệm Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo

Buổi Lễ có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Trung tướng Nguyễn Đức Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II (Bộ Quốc phòng); Đồng chí Lại Tiến Quân – Phó Tổng Giám đốc BIDV; Lãnh đạo các đơn vị cùng đại diện gia đình Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo và toàn thể bà con nhân dân. Sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945 - 25/10/2025) – một dấu mốc thiêng liêng, mang ý nghĩa đặc biệt đối với lực lượng Tình báo Quốc phòng và nhân dân cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo.

Tỉnh Vĩnh Long là vùng đất kiên trung, nơi sinh ra biết bao người con ưu tú đã góp phần làm nên trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam; đây cũng là quê hương của Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo. Ông là biểu tượng của lòng trung dũng, trí tuệ và bản lĩnh, một bản anh hùng ca bất tử về niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào nhân dân và lý tưởng độc lập, tự do của Tổ quốc. Cuộc đời của ông là minh chứng cho tình yêu nước nồng nàn, sự hy sinh thầm lặng và trí tuệ của người chiến sĩ tình báo cách mạng Việt Nam. Nhằm tôn vinh công lao to lớn của những người anh hùng dân tộc, đồng thời lan tỏa đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, từ cuối năm 2024, BIDV đã tài trợ xây dựng Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo tại phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo là biểu tượng của lòng tri ân, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Công trình không chỉ mang giá trị văn hóa – lịch sử đặc biệt, mà còn là nơi lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đồng chí trân trọng cảm ơn Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và BIDV đã đồng hành cùng tỉnh trong quá trình triển khai công trình, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa tình và đạo lý tốt đẹp của các đơn vị đối với cộng đồng.

Trung tướng Nguyễn Đức Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), khẳng định: Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với người chiến sĩ tình báo kiên trung, người anh hùng bất tử của dân tộc. Nhà tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân, mà còn là nơi khơi dậy truyền thống yêu nước, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và tinh thần cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Sự ra đời của công trình cũng góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị tinh thần của lực lượng Tình báo Quốc phòng – lực lượng đã lặng thầm cống hiến, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại diện BIDV, Đồng chí Lại Tiến Quân, Phó Tổng Giám đốc, bày tỏ niềm xúc động: BIDV vô cùng vinh dự được cùng tỉnh Vĩnh Long và Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) hoàn thành công trình Nhà tưởng niệm Đại tá, Anh hùng LLVTND, Liệt sỹ Phạm Ngọc Thảo. Đây là tâm nguyện, là lòng biết ơn sâu sắc của tập thể gần 30 nghìn cán bộ nhân viên BIDV gửi tới những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng Nhà tưởng niệm không chỉ là nơi tôn vinh người anh hùng bất tử mà còn là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm khát vọng dựng xây đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Lại Tiến Quân - Phó Tổng Giám đốc BIDV, phát biểu tại buổi lễ.

Thành lập ngày 26/4/1957, BIDV tự hào là định chế tài chính có lịch sử lâu đời nhất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Việt Nam. Suốt 68 năm xây dựng và phát triển, BIDV luôn giữ vai trò tiên phong trong việc triển khai hiệu quả các chính sách tiền tệ và kinh tế của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm dòng chảy thông suốt của tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng trong huyết mạch nền kinh tế quốc gia. BIDV luôn gắn hoạt động kinh doanh với sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và cộng đồng. Ngân hàng đã dành hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, trong đó công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công luôn được BIDV đề cao… Theo đó, BIDV đã xây dựng, sửa chữa hàng nghìn căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng tại nhiều địa phương trên cả nước; tài trợ nâng cấp các công trình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ; tổ chức thường niên các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, thương bệnh binh… Riêng tại Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, BIDV đã đầu tư xây dựng hàng chục công trình xã hội thiết thực như trường học, bệnh viện, xóa cầu khỉ, xây nhà tình nghĩa; thực hiện chương trình nước ngọt cho cuộc sống xanh, chương trình trồng 1 triệu cây xanh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…