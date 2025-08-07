"Vượt mặt" BIDV, một ông lớn Big4 soán ngôi quán quân ở mảng kinh doanh ngoại hối

Mảng kinh doanh ngoại hối phân hóa rõ nét

Dữ liệu thống kê 28 ngân hàng của PV Etime cho thấy, 6 tháng đầu năm, nhóm này thu về 16.899,7 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối, giảm 1% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, có 13 ngân hàng tăng trưởng về khoản lãi này, 12 ngân hàng giảm lãi, 2 ngân hàng chuyển lãi sang lỗ và duy nhất có Bac A Bank tăng lỗ.

Bức tranh lãi thuần của các ngân hàng phân hóa rõ nét trong nửa đầu năm nay, trong bối cảnh tỷ giá cũng liên tục nhảy múa khi mất giá gần 3%.

Theo đó, "ông lớn" Vietcombank soán ngôi đầu bảng khi tiếp tục là ngân hàng có lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lớn nhất hệ thống, với 3.650 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Trong đó riêng quý II, Vietcombank thu về 1.627,9 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối và không có thuyết minh chi tiết khoản này trong báo cáo tài chính riêng lẻ quý II.

Trái ngược với sự bứt phá từ Vietcombank, BIDV từ vị trí số 1 về lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối trong 6 tháng đầu năm 2024 lại lùi xuống nhì bảng trong 6 tháng đầu năm nay với lãi thuần đạt 2.186 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giống như Vietcombank, BIDV cũng không thuyết minh chi tiết khoản này.

Ở vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt là Agribank với lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 2.181,9 tỷ đồng, tăng 8% và VietinBank giảm 23% so với cùng kỳ về 1.919,7 tỷ đồng.

Ngược chiều, Bac A Bank xếp cuối bảng xếp hạng khi lỗ tới 12,08 tỷ đồng, giảm lỗ 77% so với cùng kỳ là 51,9 tỷ đồng. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong 6 tháng qua, Bac A Bank thu 37,4 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và thu 32 triệu đồng từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. Tuy nhiên, chi phí về kinh doanh ngoại hối ở mức 49,5 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân khiến VND mất giá gần 3%

Còn Saigonbank dù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng nhẹ 2% lên 8,7 tỷ đồng nhưng vẫn là ngân hàng có lãi thuần thấp nhất hệ thống. Ngay trước đó là VietABank với lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 13,6 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Ở góc nhìn khác, KienlongBank, TPBank và Eximbank là ba nhà băng dẫn đầu về tăng trưởng, lần lượt đạt 726%; 319% và 76%.

Báo cáo tài chính riêng lẻ của KienlongBank cho biết, kỳ này, KienlongBank thu 105,6 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và 7,1 tỷ đồng từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ, lần lượt giảm 3% và 90% so với cùng kỳ. Nhưng nhờ tiết giảm chi phí, ngân hàng ghi nhận lãi thuần tăng vọt so với cùng kỳ, cụ thể: chi từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay giảm 24% so với cùng kỳ về 9 tỷ đồng và chi từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ giảm 61% về 62,4 tỷ đồng.

Còn TPBank ghi nhận lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối với lãi thuần đạt 351,5 tỷ đồng, tăng mạnh chủ yếu do tiết giảm chi phí từ 689,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 xuống 193,2 tỷ đồng kỳ năm nay, tương ứng giảm 72%. Phần lớn giảm mạnh ở mục kinh doanh ngoại tệ giao ngay và vàng từ 241 tỷ đồng còn 32,5 tỷ đồng, tương ứng 83%. Trong khi chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ giảm 64% xuống 160,7 tỷ đồng.

Cuối cùng, ngân hàng trẻ Eximbank có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 364,4 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhà băng này không thuyết minh chi tiết khoản mục này.

Dự báo tỷ giá sẽ hạ nhiệt vào cuối năm

Dữ liệu từ các ngân hàng cho thấy mức tăng trưởng đột biến từ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng đến chủ yếu từ mang kinh doanh ngoại tệ giao ngay. Mảng này phụ thuộc nhiều vào biến động của tỷ giá USD và các ngoại tệ khác trong nước.

Về triển vọng tỷ giá, nhóm phân tích nhận định tỷ giá USD/VND sẽ chỉ chịu áp lực trong ngắn hạn, có thể đã hoặc sắp đạt đỉnh trong năm nay với xu hướng giảm dần về cuối năm.

Báo cáo chỉ ra áp lực tăng trong ngắn hạn (nếu có) có thể đến từ những tín hiệu tích cực từ chính sách thuế quan mới có thể thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu; thời điểm giữa năm bây giờ vẫn nằm trong giai đoạn mùa vụ chuyển lợi nhuận về nước của các doanh nghiệp FDI và sự phục hồi của USD có thể xảy ra khi khi lạm phát Mỹ tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường và khiến Fed khó cắt giảm lãi suất sớm.

Tuy nhiên, nhìn về cuối năm, nhóm phân tích dự báo tỷ giá có thể giảm dần do ba yếu tố.

(Nguồn: TCB Market Research).

Thứ nhất, xuất khẩu cũng có thể tăng trưởng tốt do chính sách thương mại nói trên. Thứ hai, dòng vốn FDI và FII từ các doanh nghiệp nước ngoài nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh hơn trong bối cảnh kinh tế tích cực. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng doanh nghiệp nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước có thể giảm bớt, do các nhà đầu tư ưu tiên tái đầu tư tại Việt Nam

Và cuối cùng là kiều hối được kỳ vọng sẽ tăng trở lại, thậm chí có thể về sớm hơn trong nửa cuối năm trong bối cảnh kinh tế trong nước thuận lợi, tạo thêm nguồn cung ngoại tệ cho thị trường.

Nhìn chung, nhóm phân tích Techcombank nhận thấy tỷ giá có thể đã đạt gần đỉnh và dự báo sẽ càng hạ nhiệt trong giai đoạn cuối năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng cần duy trì sự thận trọng khi rủi ro lớn nhất đến từ biến động chính sách thương mại từ phía Chính phủ Mỹ và tính khó dự báo của đồng USD cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và xu hướng tỷ giá trong thời gian tới.