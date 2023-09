Ập vào cửa hàng kinh doanh thời gian trên địa bàn TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cục Quản lý thị trường Bình Dương phát hiện gần 33.000 nón vải thời trang nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 7/9, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương kiểm tra, phát hiện gần 33.000 sản phẩm nón vải thời trang có dấu hiệu giả các thương hiệu nổi tiếng.



Theo đó, ngày 6/9, Cục Quản lý thị trường Bình Dương chủ trì, phối hợp với Công an TP. Thuận An tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh nón thời trang thuộc khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa.

Cửa hàng kinh doanh thời trang của ông Tuấn bị kiểm tra. Ảnh: QLTT

Hơn 32.000 nón vải thời gian có dấu hiệu giả nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 32.700 sản phẩm nón vải thời trang có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma, Lacoste…

Cửa hàng thời trang trên do ông Phạm Văn Tuấn làm chủ. Quá trình kiểm tra bước đầu xác định, ông Tuấn không đăng ký kinh doanh, cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán hàng hóa.

Ông Tuấn thừa nhận toàn bộ số lượng hàng hóa nón vải thời trang của các nhãn hiệu nói trên là hàng giả mạo của các nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, do thấy giá rẻ nên mua về bán để kiếm lời.

Toàn bộ số lượng hàng hóa ông Tuấn mới nhập vào và chưa bán ra thị trường. Việc mua bán được thực hiện trực tiếp nên không có giấy tờ chứng minh. Tổng trị giá hàng hóa được xác định là hơn 650 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để tiếp tục làm rõ.