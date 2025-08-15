Bổ sung, tăng chuyến bay phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines, Cảng HKQT Vân Đồn, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không và Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam đảm bảo công tác phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Để bảo đảm tốt nhất các hoạt động chính trị - văn hóa quan trọng và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không yêu cầu các hãng theo dõi sát tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu cao, đặc biệt là các chuyến đi/đến Hà Nội trong những ngày trước và sau kỳ nghỉ.

Các hãng cần chủ động phối hợp với địa phương và ngành du lịch xây dựng chương trình khuyến mại, sản phẩm trọn gói hàng không - du lịch (combo) gắn với các sự kiện dịp lễ; thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến cho các cảng hàng không và đơn vị dịch vụ để bố trí nhân lực phù hợp; công bố đầy đủ, kịp thời thông tin trên phương tiện truyền thông và nền tảng số.

Sân bay Nội Bài.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, khai thác tối đa năng lực đội máy bay, bảo đảm nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, an ninh hàng không; thực hiện đúng khung giá, chính sách giá; kiểm soát chặt hoạt động bán vé của đại lý.

Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ hành khách tại khu vực làm thủ tục và kios check-in, khuyến khích làm thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền xử lý kịp thời các phản ánh, khiếu nại; thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với trường hợp chuyến bay chậm, hủy; hạn chế tối đa việc dừng khai thác tàu bay do sự cố kỹ thuật hoặc nguyên nhân từ hãng.

Đối với ACV và Cảng HKQT Vân Đồn, trên cơ sở kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, Cục Hàng không yêu cầu xây dựng phương án, biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm và nâng cao khả năng phục vụ hành khách.

Các đơn vị cần rà soát, bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy - khẩn nguy theo phương án đã phê duyệt; tăng cường kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và khắc phục kịp thời sự cố.

Song song, bố trí sẵn sàng nhân lực ứng trực, bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự; nâng cao thái độ phục vụ và bảo đảm an toàn các chuyến bay.

Đặc biệt, cần nhanh chóng bổ sung nhân lực, thiết bị tại khu vực soi chiếu an ninh, trả hành lý… để giảm ùn tắc, tránh gây bức xúc cho hành khách, nhất là tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Tăng cường biển báo, chỉ dẫn rõ ràng; kiểm soát chặt chất lượng, giá hàng hóa - dịch vụ phi hàng không, nhất là mặt hàng thiết yếu. Bố trí vị trí thuận tiện cho xe buýt tại sân bay; phối hợp địa phương để có phương án trung chuyển khi ùn tắc.

Đối với VATM, Cục Hàng không đề nghị chủ trì phối hợp với Cục Tác chiến và các hãng hàng không, căn cứ kế hoạch bay phục vụ nhiệm vụ A80, triển khai giải pháp điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng đến vận chuyển hàng không.

Cùng đó, thực hiện nghiêm an toàn bay; áp dụng giải pháp giảm ùn tắc tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất; bố trí đủ nhân lực trực, theo dõi sát hoạt động bay và báo cáo kịp thời sự cố; kiểm tra hạ tầng, thiết bị bảo đảm bay và duy trì thông suốt dịch vụ trong cao điểm 2/9.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không phải xây dựng kế hoạch, bố trí đủ nguồn lực, trang thiết bị phục vụ chuyến bay theo kế hoạch tăng chuyến; tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh - an toàn, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, duy trì liên tục dây chuyền phục vụ hành khách, hàng hóa.

Các Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam phối hợp hỗ trợ cảng hàng không trong khai thác an toàn, bảo đảm chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không; giám sát việc thực hiện quy định, bảo đảm quyền lợi hành khách, xử lý nghiêm vi phạm.