Bộ Xây dựng rà soát toàn diện nhiệm vụ, công việc mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng triển khai các nội dung trọng tâm thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ về việc triển khai Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Trụ sở Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ.

Mục tiêu là bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, thông suốt, đồng bộ với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu cho Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ tất cả nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trong các báo cáo, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra và giám sát.

Cùng đó, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, bám sát thực tiễn, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định, quyết định và công điện của Thủ tướng, kịp thời phát hiện bất cập, chồng chéo và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát, tham mưu cho Bộ trưởng ban hành, sửa đổi, bổ sung các thông tư, quy định của Bộ, ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền trong ngành, lĩnh vực, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa trung ương và địa phương, bảo đảm rõ trách nhiệm của địa phương trong thực hiện thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và an sinh xã hội.

Về triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát tổng thể các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách của Trung ương áp dụng đối với địa phương (trước và sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã), nhằm bảo đảm vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên kết, phát triển vùng và từng địa phương, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đặc biệt các dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, cùng cơ chế, chính sách đặc thù, bố trí ngân sách, nguồn lực và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả và kịp thời điều chỉnh, giải quyết, tháo gỡ ngay vướng mắc, bất cập theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để địa phương phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế và dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội.



Thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, chỉ đạo hoàn thành đúng yêu cầu và tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 56 ngày 4/7/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 và Kế hoạch số 02 ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai hai kế hoạch này.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, đặc biệt là hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phần mềm, cơ chế vận hành, chữ ký số, chứng thư số và đội ngũ nhân sự hỗ trợ số hóa dữ liệu.

Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm khả năng chia sẻ, sử dụng lại dữ liệu số hóa một cách đồng bộ, liên thông, cũng như vận hành hiệu quả phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công và phần mềm tác nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo thông suốt, nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần khẩn trương số hóa hồ sơ, tài liệu theo quy định, xây dựng cơ sở dữ liệu cho tất cả các ngành, cấp, hoàn tất việc chuyển đổi, điều phối dữ liệu trên hệ thống của các tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả;

Không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn, gián đoạn hay ảnh hưởng đến hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Các vướng mắc, khó khăn và sự cố (nếu có) phải được kịp thời tháo gỡ và khắc phục.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung xây dựng tài liệu tập huấn, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức cấp xã, để đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn diện nhiệm vụ, công việc, thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm về việc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình thực hiện, bảo đảm các điều kiện để thực hiện hiệu quả, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đặc biệt là các nhiệm vụ phân cấp cho cấp tỉnh, cấp xã; tổng hợp, đánh giá và báo cáo đầy đủ kết quả hai tháng thực hiện phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương.