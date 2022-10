BV Quốc tế Thái Nguyên: Lãi quý III giảm hơn 26%, 9 tháng hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận

Kết thúc kỳ kinh doanh quý III/2022, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo lợi nhuận giảm tới 16 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận và 78% kế hoạch doanh thu.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) vừa mới công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với mức lợi nhuận trong quý trên đà giảm xuống.

Cụ thể, xét riêng trong quý III, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 130 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 45,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 44 tỷ đồng, cả 2 đều ghi nhận giảm hơn 26% so với cùng kỳ.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên giải trình biến động về lợi nhuận này là do ảnh hưởng của các yếu tố: doanh thu tăng 5,3% do cơ sở vật chất của Công ty đã hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong kỳ giá vốn tăng mạnh lên 44,7% do sự gia tăng của các chi phí đầu vào như giá thuốc và vật tư y tế; chi phí khấu hao và chi phí lương tăng mạnh so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm nhẹ do Công ty đã giảm các khoản vay.

Lợi nhuận trước thuế giảm 26%, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 30% nhưng giá trị tuyệt đối thấp nên lợi nhuận sau thuế giảm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Công ty đạt hơn 338 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng nhẹ 9,7% so với 9 tháng đầu năm trước) và hơn 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (giảm 10,1%)

Năm 2022, TNH lên kế hoạch doanh thu là 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng. Với kết quả trên, TNH đã thực hiện 78% kế hoạch về doanh thu và 65% mục tiêu về lợi nhuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, giá cổ phiếu TNH giảm 6,95% (tương ứng giảm 2.200 đồng). Hiện đang có giá 29.450 đồng/cổ phiếu.