Các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè"

Ngày 31/5, tại TP.Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè”. Đây là một trong sáu chủ đề đặc sắc nhất trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 do tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức.

Theo đó, với mục đích từng bước khôi phục, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong điều kiện bình thường mới, góp phần gia tăng lượng khách du lịch đến với tỉnh để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022, đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình kích cầu du lịch với chủ đề "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè".

Ký kết chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Nam với các doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch với chủ đề "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè". Ảnh: Trần Hậu.

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Hậu.

Chương trình kích cầu du lịch với chủ đề "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè" bao gồm 13 gói sản phẩm du lịch đặc trưng với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng. Cụ thể: Gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo; gói Free and Easy: Tận hưởng combo khuyến mãi bao gồm vé máy bay và khách sạn lưu trú 4 - 5 sao với giá hấp dẫn kèm trải nghiệm; các gói vui chơi giải trí....

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn như: Lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng, Show diễn thời trang "Vùng trời bình yên" (Resort 2022 BY VUNGOC&SON), Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam, Liên hoan Âm vang cồng chiêng, Chương trình du lịch Cù Lao Chàm – Đảo xanh huyền thoại, Hội làng cổ Lộc Yên, Lễ hội trái cây măng cụt, Tuần Du lịch xanh Quảng Nam, Festival biển "Hội An - Cảm xúc mùa hè", Ngày hội văn hóa – thể thao và du lịch miền biển chủ đề Chu Lai điểm hẹn, Lễ hội Sâm Ngọc Linh, nhiều giải thi đấu cấp quốc gia như cầu lông, quần vợt, và golf...

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Hậu.

Được biết, chương trình kích cầu du lịch "Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè" kéo dài từ 1/6 đến 30/9/2022 và được giới thiệu, cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin: Visit Quang Nam, quangnamtourism.com.vn, vhttdlqnam.gov.vn và các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok, Instagram... Đặc biệt, du khách có thể "săn sale" giờ vàng giá sốc được tổ chức trên fanpage visitquangnam trong tuần đầu tiên của chương trình kích cầu (ngày 1 đến ngày 8/6), hoặc đến hết khuyến mãi với hai khung giờ vàng từ 11h đến 13h và 16h đến 19h.