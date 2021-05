Quảng Nam: Từ 1/7 giảm 50% phí tham quan du lịch Hội An

Nhằm chuẩn bị các phương án, từng bước khôi phục hoạt động du lịch, tỉnh Quảng Nam tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP Hội An và hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, từ ngày 1/7 đến 31/12/2021, tỉnh Quảng Nam giảm 50% phí tham quan Hội An và triển khai hỗ trợ các đoàn du lịch MICE từ 10 - 40 triệu đồng/đoàn.

Theo văn bản số 611/SVHTTDL-QLDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, phí tham quan một số điểm trên địa bàn TP Hội An tiếp tục được giảm 50%, bao gồm Đô thị cổ Hội An (10.000 đồng/người/công trình); Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (35.000 đồng/người/lượt); Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, TP Hội An (15.000 đồng/người/lượt).

Làng rau Trà Quế, điểm tham quan du lịch trải nghiệm làm nông dân rất thú vị của TP Hội An.

Các đoàn khách du lịch MICE sẽ nhận mức hỗ trợ từ 10 – 40 triệu đồng/1 đoàn, tương ứng với số lượng khách từ 100 khách đến trên 800 khách, bao gồm hoa, quà tặng và chi phí hướng dẫn viên. Thời gian áp dụng giảm phí tham quan và hỗ trợ đoàn MICE tại Quảng Nam từ ngày 1/7/2021 đến ngày 31/12/2021.

Ngoài giảm 50% phí tham quan du lịch, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khôi phục ngành du lịch sau dịch bệnh Covid-19.

Các doanh nghiệp du lịch tổ chức đoàn MICE cần liên hệ, đăng ký với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam (Phòng Quản lý Du lịch, số điện thoại 0235.3810902) để được hỗ trợ, hướng dẫn. Hồ sơ đăng ký gồm chương trình, kế hoạch các sự kiện/hoạt động, thời gian, địa điểm, nội dung, quy mô, danh sách các đoàn khách, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp...

Được biết, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề và phục hồi lâu nhất.