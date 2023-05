CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2023. Được biết, Cảng Đình Vũ dự kiến lãi quý II giảm 26% so với cùng kỳ và chỉ bằng 57% so với kết quả thực hiện của quý I/2023.

Cảng Đình Vũ báo lãi lớn trong quý I nhờ khoản tiền bổi thường

Cụ thể, trong quý I/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) doanh thu thuần đạt 128 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn giảm 4,7% xuống còn 61 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 6 lần cùng kỳ năm trước, đạt hợ 18,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính lại giảm mạnh từ hơn 5,5 triệu đồng xuống còn gần như không có phát sinh khoản phí này. Cảng Đình Vũ ghi nhận 15,6 tỷ về chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 15,4%.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh nghiệp này có gần 129 tỷ đồng thu nhập khác là tiền bồi thường khoản thiệt hại ngoài hợp đồng.

kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023

Kết quả, Cảng Đình Vũ báo lãi sau thuế tăng từ 54 tỷ lên hơn 105,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 131 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ. Theo giải trình của phía công ty, lợi nhuận quý này tăng trưởng mạnh là do nhận từ lợi nhuận khác từ tiền bồi thường khoản thiệt hại ngoài hợp đông: trước đó, ngày 10/8/2022 trong quá trình hoạt động, cần trục STS01 tại cầu cảng số 2 Cảng Đình Vũ bị 1 tàu nước ngoài đâm va gây hư hỏng thiết bị, dẫn đến thiệt hại về tài sản. Sau đó, Cảng Đình Vũ đã thu được số tiền bồi thường thiệt hại 5,5 triệu USD tương đương gần 129 tỷ đồng trong quý I/2023 để sửa chữa thiết bị.

Trong tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới đây, Cảng Đình Vũ lên kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 702 tỷ đồng và gần 347 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy sau quý I, doanh nghiệp này đã hoàn thành 18% mục tiêu doanh thu và 38% mục tiêu lợi nhuận.

Cảng Đình Vũ lên kế hoạch lãi quý II "đi lùi" 26% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Cảng Đình Vũ mới công bố về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023. Công ty dự kiến sản lượng đạt 135.000 TEU, doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh này, Cảng Đình Vũ ghi nhận đi lùi doanh thu thuần gần như đi ngang so với quý II/2022 nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 26% so với cùng kỳ năm trước và giảm 43% so với kết quả thực hiện của quý này.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/5, giá cổ phiếu DVP giảm 0,96% so với phiên giao dịch liền kề xuống mức 51.400 đồng/ cổ phiếu.