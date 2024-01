Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh: Doanh thu đạt 532 tỷ đồng

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, tổng doanh thu năm 2023 đạt 532 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 235,962 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng.

Ngày 9/1, tại Khánh Hòa, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và tri ân khách hàng.

Theo đó, trong năm 2023 lượng khách thông qua Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đạt gần 6 triệu lượt khách, trong đó có 2,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 55% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế tăng 685%.

Du khách đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 532 tỷ đồng (tăng 161% so với năm 2022), lợi nhuận đạt 235,962 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 13 tỷ đồng. Trong năm qua, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh luôn chủ động trong công tác xây dựng và triển khai bố trí lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, phương án tăng cường nhân lực, trang thiết bị, đảm bảo các phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị công an, quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động tại cảng.

Trong thời gian tới, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh tiếp tục tổ chức công tác khai thác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, là chuẩn bị tốt các phương án khai thác trong dịp lễ, tết, các đợt cao điểm dịp hè năm 2024 và phương án khai thác thị trường quốc tế hoạt động tăng cao trở lại.