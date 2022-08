Cảnh giác với những mánh khóe lừa tiền

Ngoài giả danh công an, rủ rê đầu tư để lừa đảo, còn có hiện tượng lên mạng bịa những câu chuyện thương tâm để móc hầu bao những người có tấm lòng nhân ái

Một điều tra viên công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết cứ khoảng 2 ngày đơn vị ông lại tiếp nhận một đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền chiếm đoạt từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, cá biệt có vụ lên đến vài tỉ đồng.



Muôn hình vạn trạng chiêu trò

Theo vị này, trước đây, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng chủ yếu là thông báo trúng thưởng, thông báo nhận quà, tiền từ nước ngoài gửi về, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để hù dọa… thì gần đây xuất hiện thêm thủ đoạn mới là cho vay tiền qua mạng. Khi người vay có nhu cầu, đối tượng yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản để chuyển tiền nhưng sau đó lại chiếm đoạt tiền có trong tài khoản của nạn nhân.

Một thủ đoạn khác là gọi "đầu tư" sinh lời trên mạng. Ban đầu, nạn nhân bị dẫn dụ đầu tư số tiền nhỏ và có lợi nhuận, những lần sau thì số tiền "kêu gọi đầu tư" sẽ lớn dần lên. Đến lúc nạn nhân "say sưa" cũng là lúc giao dịch bị ngắt, máy chủ bị đánh sập và tiền "bốc hơi".

Công an tiếp nhận trình báo của nạn nhân ở Tiền Giang bị lừa đảo qua mạng

Hiện tượng lên mạng bịa những câu chuyện thương tâm để "móc hầu bao" hàng tỉ đồng của những người có tấm lòng nhân ái cũng xảy ra nhiều. Điển hình như vụ việc hồi tháng 5-2022, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hiền (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra cho thấy Hiền lên mạng xem một kênh YouTube nổi tiếng quay lại những hoàn cảnh khó khăn rồi lấy thông tin, hình ảnh của kênh YouTube này đưa về tài khoản Facebook của mình. Hiền kết bạn và liên lạc với một phụ nữ ở huyện Chợ Gạo hay tham gia các hoạt động từ thiện rồi gửi những hình ảnh trên. Tin lời, chị này liền chuyển vào 2 số tài khoản của Hiền hơn 1 tỉ đồng. Nhận tiền, Hiền rút ra tiêu xài và chơi game trên mạng…

Công an chỉ cách đề phòng

Trung tá Lê Trọng Nghĩa, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, cảnh báo tình trạng lừa đảo qua mạng hiện nay rất phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi thường ở nước ngoài, sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ (tài khoản mua bán trên mạng). Trong khi đó, kiến thức pháp luật của người dân còn hạn chế chính là "cơ hội béo bở" cho dạng tội phạm trên hoạt động.

"Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân không nên kết bạn với người không quen biết, không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không làm theo hướng dẫn. Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng… khi chưa biết người nói chuyện với mình là ai…" - trung tá Nghĩa lưu ý.

Từ tháng 5-2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 157 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 60 tỉ đồng. Không chỉ Tiền Giang, trên phạm vi cả nước, tội phạm lừa đảo diễn biến phức tạp, đặc biệt lừa đảo trên không gian mạng xuất hiện nhiều tại các tỉnh Đông Nam Bộ. Trong đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP HCM đã phát hiện 33 vụ việc liên quan đến mua hàng, đầu tư tiền ảo trên mạng. Tính tới tháng 4/2022, Công an thành phố đã khởi tố 2 vụ với 3 bị can, tiếp tục xác minh những vụ còn lại.

Tưởng hời hóa ra là trái đắng Chị V.T. L - một phụ nữ sinh sống trên địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - cho biết vừa qua chị thấy thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội Facebook nên đã nhắn tin và được một người tự xưng là quản lý nhân sự của một công ty cổ phần quảng cáo ở TP HCM hướng dẫn chốt đơn mua hàng online để nhận tiền hoàn đơn cùng với hoa hồng cao. Thấy hời, chỉ trong vòng 4 ngày, chị đã lần lượt chuyển gần 2,5 tỉ đồng vào 2 tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp. Sau khi không nhận lại được tiền vốn cùng với hoa hồng, không liên lạc được với các đối tượng chị mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố giác gửi tới công an.