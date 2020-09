Kết quả cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do LDP Nhật Bản hôm 14/9 cho thấy Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã giành chiến thắng thuyết phục.

Cánh tay phải đắc lực của ông Abe trở thành Lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do

Cụ thể, ông Yoshihide Suga chính thức trở thành người kế nhiệm Shinzo Abe lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do với 377 phiếu, bỏ xa các đối thủ gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba (68 phiếu) và cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (89 phiếu).

Với chiến thắng áp đảo này, ông Yoshihide Suga sẽ trở thành lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, đồng thời nắm chắc phần thắng trong cuộc đua tranh cử Thủ tướng Nhật Bản. Nếu chiến thắng, ông Suga sẽ nắm quyền Thủ tướng đến hết tháng 9/2021, hoàn thành nốt nhiệm kỳ dang dở của cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Hôm 28/8, ông Shinzo Abe bất ngờ tuyên bố từ chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi gặp gỡ các lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do LDP và một số quan chức cấp cao trong Nội các để trao đổi tình hình. Nguyên nhân được cho là chứng bệnh viêm loét đại tràng trở nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vị cựu Thủ tướng. Ông Abe cho hay ông không hy vọng sức khỏe cá nhân làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành và công tác chính trị trên cương vị lãnh đạo quốc gia.

Yoshihide Suga, người vừa chiến thắng vị trí lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do là đồng minh thân cận, cánh tay đắc lực của ông Abe trong nhiều năm nay. Ông Yoshihide Suga nắm giữ cương vị Chánh văn phòng Nội các trong suốt 8 năm ông Abe giữ vai trò Thủ tướng.

Trong quá trình tranh cử, ông Suga hứa hẹn sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế Abenomics mà người tiền nhiệm để lại, đồng thời đi theo đường lối ngoại giao lấy liên minh Mỹ - Nhật làm trọng tâm chính sách đối ngoại. Lãnh đạo mới của Đảng Dân chủ Tư do cũng cam kết sẽ giải quyết những thách thức kinh tế sau cuộc khủng hoảng đại dịch, vực dậy nền kinh tế sau suy thoái và ứng phó với những vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới như dân số già hóa.

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn tỏ ra nghi ngờ ông Yoshihide Suga do kinh nghiệm đối ngoại non trẻ khi so sánh với người tiền nhiệm Shinzo Abe.