Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Chi trả tiền bồi thường cho 172 trường hợp

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, dự án thành phần 1 đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 có 972 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc địa chính, kiểm kê được 927 trường hợp; xác minh nguồn gốc đất được 778 trường hợp.

Theo đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) đã họp thống nhất thông qua 536 trường hợp; chi trả tiền bồi thường cho 172 trường hợp với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng.

Theo đại diện lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, tính đến nay, địa phương đã bàn giao tạm mặt bằng (đợt 1) cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) với diện tích khoảng 168ha/228ha, đạt gần 74%. Đây là nỗ lực rất lớn của địa phương trong bối cảnh Ninh Hòa là địa bàn duy nhất có 2 dự án đường bộ cao tốc đi qua.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột sau khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: CTV

Được biết, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 117,5 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao giữa QL.26B và QL.1 (Km 1415+250), khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối tại vị trí giao cắt khoảng Km 12+450 đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía Đông TP.Buôn Ma Thuột, thuộc địa phận huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Dự án chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Trong đó, Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, chiều dài 31,5 km. Dự án thành phần 2 do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản, chiều dài gần 37 km và dự án thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, chiều dài hơn 48 km.