Nguyên nhân dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Biên Hòa - Vũng Tàu bị chậm

Bộ GTVT vừa đề nghị các chủ đầu tư, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Bộ GTVT, tiến độ triển khai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 sau hơn một năm triển khai kể từ thời điểm Quốc hội thông qua chủ trương, các địa phương và các cơ quan liên quan đã hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, lựa chọn nhà thầu xây lắp và đang triển khai thi công 7/8 gói thầu.

"Sau 3 tháng kể từ thời điểm khởi công, công tác triển khai thi công tại công trường còn chậm, chủ yếu là xây dựng lán trại, huy động máy móc thiết bị, tập kết vật liệu, đào bóc hữu cơ, thi công đường công vụ", Bộ GTVT nêu rõ.

Bộ GTVT cho biết, tại dự án thành phần 2, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư rất chậm. Đến nay, mới bàn giao mặt bằng khoảng 7% tổng diện tích mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Mô phỏng dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: Ban QLDA

Tương tự, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 cũng đang chậm bàn giao mặt bằng.

Tính đến trung tuần tháng 9/2023, dự án thành phần 1 chưa được bàn giao mặt bằng, dự án thành phần 2 mới bàn giao được khoảng 6%, không đảm bảo công địa để triển khai thi công trên hiện trường. Tiến độ bàn giao mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ.

Bộ GTVT chỉ ra nguyên nhân khiến 2 dự án bị chậm chủ yếu do công tác kiểm đếm chậm; Đơn giá bồi thường GPMB chưa được phê duyệt; Chưa thực hiện các thủ tục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Riêng dự án thành phần 1 đi qua khu vực đất do Trường Giáo dưỡng số 4 thuộc C10 - Bộ Công an quản lý chưa được thu hồi do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch đất an ninh - quốc phòng.

Khu vực đất do Tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý cả hai dự án thành phần đi qua cũng chưa thể thu hồi do chưa thống nhất về các khoản hỗ trợ khác; Việc triển khai các khu tái định cư phục vụ GPMB chưa đáp ứng yêu cầu...