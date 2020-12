Câu chuyện về startup 100 tỷ yen của Nhật Bản có vị CEO đi lên từ đường phố

Ít ai biết được rằng trước khi sở hữu một cơ ngơi về công nghệ với giá trị thị trường hơn 100 tỷ yen (tương đương 1 tỷ USD), anh Taihei Kobayashi - hiện là Giám đốc điều hành (CEO) của Sun* Inc.- đã từng trải qua những ngày tháng vô gia cư vô cùng khó khăn và phải ngủ vạ vật trên đường phố Tokyo.

Taihei Kobayashi. Ảnh: news.sun-asterisk.com

Vận may của anh là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, khởi nguồn từ sự bùng nổ của những nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ tại “xứ hoa anh đào”.

Tuổi thơ trắc trở và sự “bén duyên” đầy bất ngờ tại Việt Nam

Anh Kobayashi có một tuổi thơ không mấy êm đềm khi bị đuổi khỏi nhà và chính thức trở thành người vô gia cư vào năm 17 tuổi. Kể từ đó, anh sống trong tình cảnh không nhà cửa trong suốt một năm rưỡi ở Shinjuku, trước khi trở thành kỹ sư công nghệ thông tin tại một công ty công nghệ.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau khi anh Kobayashi và người bạn đồng hành Makoto Hirai quyết định đến Việt Nam để lập nghiệp, tận dụng nguồn kỹ sư trẻ tại đây. Đến tháng 3/2013, Framgia Inc. (sau này là Sun* Inc.) chính thức được thành lập tại Tokyo (Nhật Bản) và lấy lĩnh vực phát triển phần mềm - ứng dụng làm ngành nghề chủ đạo.

Những năm tháng sau đó, Framgia Inc. bắt đầu lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh mới như Startup Studio, Accelerate, tư vấn kinh doanh, Digital Transformation (DX) với quy mô lớn, đào tạo nhân lực công nghệ, R&D… Đến tháng 3/2019, Framgia Inc. chính thức đổi tên thành Sun* Inc. với những chiến lược kinh doanh mới.

Ngày 31/7/2020, Sun* Inc. đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán Mothers (dành cho các startups), thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.

Kể từ đó, cổ phiếu của công ty đã tăng gấp gần 6 lần lên mức cao nhất trong tháng 9/2020, với giá trị thị trường vọt lên trên ngưỡng 145 tỷ yen (tương đương 1,4 tỷ USD). Sau đó, giá cổ phiếu của Sun* Inc. giảm 37%, đưa giá trị vốn hóa thị trường xuống dưới ngưỡng 100 tỷ yen (1 tỷ USD). Trong đó, cổ phần của anh Kobayashi là 7,9%, tương đương giá trị 7,7 tỷ yen (74 triệu USD).

Trong chín tháng của năm 2020, Sun* Inc cũng công bố thu nhập ròng 649 triệu yen (6,2 triệu USD) mức trên doanh thu 3,97 tỷ yen.

Nỗ lực để hiện thực hóa tầm nhìn

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh của mình, anh Taihei Kobayashi cho biết Sun* Inc. hoạt động với mong muốn sử dụng nguồn nhân lực kỹ sư của mình để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp, đồng thời cũng hướng tới việc cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn lớn.

Anh Kobayashi cho biết Sun* Inc đang giành được lợi thế so với nhiều công ty lớn hơn - bao gồm cả những công ty nằm trong nhóm Nikkei 225 – nhóm 225 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Tokyo, dựa trên tỷ trọng vốn hóa của toàn bộ thị trường. Ngoài ra, khách hàng của Sun* Inc cũng bao gồm những tên tuổi lớn như SoftBank Corp..

Vị CEO này nói: “Chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ của mình cho các tập đoàn lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi lựa chọn IPO”.

Được biết, Sun* Inc hiện đang tìm cách tăng nguồn lợi nhuận thêm ít nhất 20% đến 30% mỗi năm và tăng gấp đôi số nhân viên tại văn phòng Tokyo, lên khoảng 130 người trong năm nay. Trong khi đó, Việt Nam tiếp tục là văn phòng lớn nhất của công ty này với khoảng 1.300 nhân viên.

Sun* Inc là một trong nhiều công ty trên thị trường chứng khoán Mothers có cổ phiếu tăng mạnh trong năm nay, khi các nhà đầu tư đặt cược vào các công ty công nghệ giữa bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, mặc dù có giá trị tăng vọt song Sun* Inc vẫn không nằm trong số 10 công ty có kết quả hoạt động tốt nhất trong năm nay.

Mitsushige Akino, CEO của công ty quản lý tài sản Ichiyoshi Asset Management Co., cho biết nhu cầu đối với các dịch vụ của Sun* Inc hiện vẫn ở mức cao, song doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn còn ở mức thấp trong khi môi trường cạnh tranh khá gay gắt.

“Sẽ còn những khó khăn, điều quan trọng là công ty (Sun* Inc) có thể duy trì tốc độ tăng trưởng của mình hay không?”, chuyên gia Akino nói.

Mặc dù vậy, anh Kobayashi cho rằng mình đã nhận thức được những rủi ro nhưng sẽ không nản lòng bởi anh đã phải đối mặt với những thách thức khó khăn hơn nhiều trước đây.

Vị CEO khẳng định: “Điều tôi muốn làm bây giờ là tiếp tục làm việc để hiện thực hóa tầm nhìn của công ty chúng tôi”.