CenLand muốn phát hành gần 16 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần 1.000 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã: CRE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, CenLand dự kiến phát hành gần 16 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền là 10:2 trong quí IV/2020hoặc quí I/2021.

Nguồn vốn thực hiện là lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính (riêng) đã kiểm toán năm 2019 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối năm 2019 trên báo cáo tài chính riêng là 748 tỉ đồng và báo cáo hợp nhất là gần 808 tỷ đồng. Hiện CenLand có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, nếu phát hành thành công công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên gần 960 tỷ đồng.

Được biết, kể từ năm 2001 cũng là thời điểm các cổ đông góp vốn thành lập tới nay, CenLand đã trải qua 5 lần tăng vốn. Lần tăng vốn gần nhất là vào cuối tháng 2/2019 từ 500 tỷ lên 800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỉ lệ 15% và thưởng cổ phiếu tỉ lệ 45%.

Trong tháng 10 vừa qua, CenLand cũng vừa trích 80 tỷ đồng để chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của CenLand cho biết, quý III/2020 doanh thu CRE đạt 602 tỷ đồng tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn lại tăng mạnh, đến 15,9% nên lợi nhuận gộp thu về đạt gần 139 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Đại diện CenLand cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty đã dùng các biện pháp để kích cầu nhằm ổn định doanh thu, nên dẫn tới chi phí giá vốn tăng.

Đồng thời, công ty cũng đầu tư vào công nghệ trong lĩnh vực bất động sản làm cho chi phí bán hàng tăng hơn gấp 3 lần, từ 3 tỷ đồng quý 3 năm ngoái lên 9,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 45 tỷ đồng lên 54,2 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 CenLand ghi nhận lãi sau thuế đạt 63 tỷ đồng, giảm 30,8% so với quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 55,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu CenLand đạt 1.308 tỷ đồng, giảm 18,9% so với cùng kỳ và mới thực hiện được khoảng 54% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ và mới hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.



Tại ngày 30/09/2020, CenLand có khoản phải thu dài hạn lên đến 1.016 tỷ đồng, tăng gần 362 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu tăng tiền ký quỹ, ký cược trả cho chủ đầu tư đảm bảo làm tổng đại lý phân phối dự án cho CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, CTCP Bất động sản Galaxy Land, CTCP Bitexco và một số công ty khác.



Ngoài ra, CenLand có khoảng 8,2 tỷ đồng phải thu khó đòi, quá hạn trên 1 năm như khoản 1,74 tỷ đồng của CTCP Địa ốc Phú Long, khoản 5,4 tỷ đồng của Công ty TNHH Địa ốc Gia Phú.



Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu CRE đạt 25.700 đồng/cp, tăng khoảng 80% trong vòng nửa năm qua.