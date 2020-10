CEO Moderna "dội nước lạnh" vào hy vọng có vaccine Covid-19 trước bầu cử của Trump

Giám đốc điều hành Stephane Bancel của Moderna Therapeutics, một trong những công ty phát triển vaccine Covid-19 tiềm năng mới đây tuyên bố không thể nộp đơn xin cấp phép vaccine ít nhất là trước cuối tháng 11.

CEO Moderna Stephane Bancel cho hay vaccine Covid-19 của hãng không sẵn sàng xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ít nhất là trước ngày 25/11



Phát biểu tại Hội nghị Công nghệ sinh học và Dược phẩm Mỹ do tờ Financial Times tổ chức hôm 30/9, ông Stephane Bancel cho hay vaccine Covid-19 của Moderna không sẵn sàng xin cấp phép sử dụng khẩn cấp ít nhất là trước ngày 25/11. Tuyên bố này giáng đòn mạnh mẽ vào Tổng thống Trump, người từng nhiều lần khẳng định Mỹ sẽ có vaccine Covid-19 trước ngày bầu cử 3/11 tới đây.

Ông Bancel giải thích thêm lý do Moderna không thể nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp trước ngày 1/11 như Trump mong đợi là do các hướng dẫn của FDA yêu cầu ít nhất một nửa số người tham gia thử nghiệm phải trải qua 2 tháng kiểm tra sau lần tiêm vaccine cuối cùng để đảm bảo sự an toàn. Cho đến thứ Sáu tuần trước, Moderna đã tiêm vaccine Covid-19 cho 15.000 người trong tổng số 30.000 người tham gia thử nghiệm.



“Ngày 25/11 là thời điểm chúng tôi dự kiến có đủ dữ liệu an toàn để đưa vào tệ EUA (xin cấp phép sử dụng khẩn cấp) trình lên FDA, trong giả định mọi dữ liệu thử nghiệm đều an toàn” - CEO Moderna cho hay.

CEO Bancel nói thêm rằng cá nhân ông không kỳ vọng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA sẽ chấp thuận phân phối vaccine Covid-19 cho tất cả người dân cho đến đầu năm sau. Điều này cũng mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Biden hôm 29/9 rằng vaccine Covid-19 sẽ sớm được phổ biến toàn dân.

Thời hạn cho phép tiêm vaccine Covid-19 trên toàn nước Mỹ đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất giữa các chính trị gia nói chung và trong cuộc tranh luận bầu cử trực tiếp của Trump - Biden gần đây nói riêng. Đương kim Tổng thống Trump khẳng định vaccine Covid-19 sẽ được tung ra thị trường sớm hơn nhiều so với dự báo của các cố vấn y tế, bao gồm cả Moncef Slaoui, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm vaccine Nhà Trắng. Moncef Slaoui từng khẳng định vaccine Covid-19 sẽ sẵn sàng đến tay người Mỹ vào quý II/2021, muộn hơn rất nhiều so với những gì ông Trump tuyên bố.

“Tôi đã trò chuyện với các công ty dược phẩm. Chúng ta có thể có vaccine Covid-19 sớm hơn nhiều. Tôi đã trò chuyện với Pfizer, Moderna , Johnson & Johnson và những hãng khác. Họ có thể đẩy nhanh tiến độ” - ông Trump cho hay. “Nhiều khả năng chúng ta sẽ có câu trả lời trước ngày 1/11”, tức chỉ hai ngày trước ngày bầu cử Mỹ 3/11.

Trump cũng cáo buộc Biden đang chính trị hóa việc phát triển vaccine hơn là mục tiêu cứu sinh mạng người Mỹ.

Sau phát ngôn gần đây của CEO Moderna, hy vọng duy nhất của Trump về việc phê duyệt vaccine Covid-19 trước bầu cử Mỹ giờ đây là Pfizer. CEO Albert Bourla của Pfizer từng tuyên bố ông kỳ vọng vaccine Covid-19 do hãng này sản xuất sẽ được cấp phép vào cuối tháng 10.