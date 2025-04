Chênh lệch về lợi nhuận quý I/2025, Sasco giải trình những gì?

Báo cáo giải trình của SAS cho biết, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý 1/2025 của đạt 141 tỷ đồng, tăng 85 tỷ đồng tương đương tăng 151% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân đến từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 đạt 125 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng tương đương tăng 147% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thị trường hàng không được khôi phục; SAS áp dụng các chương trình bán hàng, kiểm soát tốt chi phí sản xuất kinh doanh.

Giải trình của SAS.

Trong quý I/2025, SAS có lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 12 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng tương đương tăng 184% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và cổ tức được chia từ các khoản đầu tư góp vốn bên ngoài tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong quý 1/2025, SAS có lợi nhuận khác đạt 4 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng tương đương tăng 225% so với cùng kỳ năm trước do phát sinh tăng các khoản hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi (thu nhập liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh).

Qua đó, SAS có lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1/2025 của Công ty tăng 145% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính của SAS công bố, quý 1/2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần 764 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng kinh doanh phòng chờ thương gia dã vượt qua mảng kinh doanh hàng miễn thuế để trở thành mảng đóng góp doanh thu lớn nhất với gần 229 tỷ, tăng 29% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2025, SAS có tổng tài sản 2.499 tỷ đồng. SAS đang có danh mục bất động sản đầu tư với 6 lô đất tại Phú Quốc, tổng diện tích gần 3,2ha với nguyên giá 37 tỷ đồng. Công ty có cơ cấu vốn khá “đẹp” với vốn chủ sở hữu 1.752 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất do “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch và vợ là cựu nữ diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên làm thành viên HĐQT.

Đây là công ty chuyên bán lẻ, kinh doanh hàng miễn thuế và kinh doanh dịch vụ tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch SAS từ năm 2017. Từ đó, SAS được ví như “gà đẻ trứng vàng” cho hệ sinh thái của doanh nhân này. IPP Group cũng đầu tư nắm giữ hơn 10% cổ phần CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài - Nasco (NAS) và hợp tác với Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) tại sân bay quốc tế Cam Ranh.