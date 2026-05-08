Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ về đầu tư, xây dựng sân bay

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, ngay sau khi có Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18 tại Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026, trong đó đã giao nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, hoàn thành trong quý II/2026.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không (CHK) phải đặt trong tổng thể chung, phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia cùng quy hoạch 6 vùng vừa được điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bảo đảm đồng bộ, thống nhất với mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, Quy hoạch hệ thống cảng hàng không (CHK) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023.

Theo đó, thời kỳ 2021–2030 quy hoạch 30 CHK (14 quốc tế, 16 quốc nội); tầm nhìn đến năm 2050 là 33 cảng (14 quốc tế, 19 quốc nội), với các CHK cửa ngõ chính như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Quyết định số 648 cũng xác định 12 vị trí tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Qua rà soát, Bộ Xây dựng kiến nghị nghiên cứu bổ sung CHK Măng Đen, CHK Vân Phong và điều chỉnh quy mô CHK Quảng Trị. Trong đó, CHK Măng Đen được đề xuất nhằm phục vụ phát triển du lịch, kinh tế địa phương và bảo đảm quốc phòng - an ninh; quy mô dự kiến cấp 4C, công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

CHK Vân Phong hướng tới phục vụ khu kinh tế và du lịch cao cấp, quy mô cấp 4E, công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Đối với CHK Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất nâng cấp từ 4C lên 4E để khai thác tàu bay thân rộng, phục vụ định hướng phát triển hãng hàng không và vận tải hàng hóa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Quốc phòng cho rằng việc rà soát, lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHK là cần thiết.

Việc điều chỉnh cần bám sát chiến lược phát triển, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 và xa hơn; đồng thời bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và tính liên kết với các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy và logistics.

Bộ Xây dựng cần nghiên cứu, rà soát tổng thể quy hoạch, xác định rõ phạm vi, định hướng ngay từ bước xây dựng đề cương; tránh điều chỉnh cục bộ, phát sinh nhiều lần; đồng thời cân nhắc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung lớn, bảo đảm quy trình, chất lượng và tiến độ.

Về đề xuất bổ sung CHK Măng Đen, CHK Vân Phong và điều chỉnh quy mô CHK Quảng Trị, các ý kiến cho rằng chủ trương là phù hợp, song cần cân nhắc kỹ thời điểm triển khai, nhất là với các sân bay quy mô nhỏ, tránh dàn trải nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các sân bay hiện hữu.

Thực tiễn cho thấy một số địa phương đã giải phóng mặt bằng để xây dựng CHK nhưng khó thu hút nhà đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nếu không được tính toán kỹ lưỡng.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống CHK theo đúng Kết luận số 18.

Trong đó, Bộ sẽ rà soát cả các dự án đã có trong quy hoạch nhưng chậm triển khai; đánh giá hiệu quả đầu tư, khả năng huy động nguồn lực; trên cơ sở đó hoàn thiện phương án điều chỉnh theo hướng tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 và xa hơn, đồng thời xác định rõ các dự án ưu tiên trước năm 2030. Để bảo đảm tiến độ, Bộ sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức phù hợp, kể cả đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thủ tục rút gọn theo quy định.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Quy hoạch hệ thống CHK phải mang tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần; gắn với các phương thức vận tải khác và Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có liên quan.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, việc lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống CHK cần làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, an ninh, quốc phòng; theo đúng yêu cầu đặt ra trong Kết luận số 18, Quy hoạch tổng thể quốc gia; phù hợp định hướng, chiến lược phát triển giao thông vận tải của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Quy hoạch hệ thống CHK cần có tầm nhìn xa, nhưng tổ chức thực hiện phải xác định rõ thứ tự ưu tiên, đặt trong tổng thể quy hoạch chung, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và có lộ trình đầu tư phù hợp về quy mô, cấp sân bay.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng CHK phải hết sức cân nhắc, bảo đảm không lãng phí nguồn lực; gắn với phát triển các phương thức vận tải khác như đường sắt, đường bộ, hàng hải, đường thủy…

Từ thực tế triển khai dự án CHK quốc tế Long Thành, CHK quốc tế Gia Bình, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ ra vai trò quan trọng của việc phải đầu tư đồng thời các tuyến đường kết nối.

Do đó, đầu tư xây dựng CHK phải thực hiện theo đúng tinh thần của Kết luận số 18 và các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh, phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu phát triển. Địa phương và bộ, ngành khi đề xuất đầu tư dự án CHK phải cam kết về hiệu quả đầu tư, bố trí đầy đủ nguồn lực không chỉ cho dự án CHK mà cả các tuyến giao thông kết nối.

Đối với đề xuất đưa CHK Măng Đen, CHK Vân Phong vào quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ và các tuyến liên vùng, tiềm năng phát triển.

Việc đầu tư cần được tính toán kỹ lưỡng về khả năng thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và yếu tố lưỡng dụng; nghiên cứu khả năng kết nối tổng thể với các CHK trong khu vực và hệ thống giao thông liên vùng.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, ngay cả khu vực tư nhân khi tham gia đầu tư xây dựng CHK cũng cần tính toán rất kỹ. Nếu đầu tư dàn trải, mỗi địa phương đều có sân bay nhưng hiệu quả không bảo đảm sẽ gây khó khăn trong khai thác. Bên cạnh đó, cần phát triển vận tải hàng hóa hàng không, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành; tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các căn cứ, hoàn thiện lập, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống CHK toàn quốc; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý II/2026 theo đúng yêu cầu tại Kết luận số 18 của Trung ương.