Chi phí cách ly tại khách sạn ở Hà Nội khoảng 1,2

Các khách sạn cung cấp dịch vụ cách ly tập trung ở Hà Nội có giá từ 1,2 triệu đồng/ngày. Một số cơ sở liên kết các dịch vụ khác nên giá phòng có thể lên đến 4 triệu/ngày.

Chị Bích (28 tuổi, Hà Nội) sang Hàn Quốc làm việc từ năm 2018. Hồi tháng 2, chị đưa mẹ sang chơi và dự tính ở lại trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến kế hoạch đưa mẹ trở về Việt Nam không thể thực hiện và kéo dài đến nay.

“Tôi đã nhiều lần liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và nhận được câu trả lời rằng phải chờ, khi nào có chuyến bay về nước, họ sẽ báo. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào”, chị Bích nói.

Ngày 15/9, Chính phủ Việt Nam quyết định mở lại 6 đường bay quốc tế khiến mẹ con chị Bích rất vui. Dẫu vậy, vé máy bay và chi phí cách ly tại khách sạn là điều mà chị Bích cảm thấy đắn đo.

“Tiền vé máy bay của 2 mẹ con đã xấp xỉ 40 triệu đồng, thêm phí cách ly dao động 22,5-88 triệu đồng/người cho 14 ngày cách ly tại khách sạn nữa thật sự là gánh nặng so với thu nhập của tôi tại Hàn Quốc. Mẹ tôi nói nhất quyết phải về dù đắt thế nào. Sau lần này, tôi cũng quyết định ở lại hẳn Việt Nam làm việc”, chị Bích chia sẻ.

Bên trong một khách sạn ở quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Hữu Thắng.

Trao đổi với Zing, bà Lê Thị Hiền, Giám đốc điều hành khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (1 trong 8 khách sạn được UBND TP. Hà Nội cho phép cách ly tập trung, tiếp nhận người nước ngoài có nguyện vọng và tự nguyện chi trả phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn), cho biết từ ngày 14/9, khách sạn không tiếp nhận khách bên ngoài.

Khách sạn có tất cả 149 phòng và hiện khoảng 230 người đang thực hiện công tác cách ly. Giá phòng thường là 1,2 triệu đồng/ngày, phòng VIP là 2 triệu đồng/ngày, đã bao gồm ăn sáng. Đối với bữa trưa và tối, khách sạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng thực khách để phục vụ.

Như vậy, chi phí cách ly tối thiểu trong 14 ngày đối với một cá nhân tại khách sạn Mường Thanh Grand Xa La là 16,8 triệu đồng (chưa bao gồm bữa trưa, tối và các dịch vụ liên quan khác của khách sạn).

“So với bình thường, giá phòng hiện tại cho người cách ly đã rẻ hơn khoảng 30% để phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố”, bà Hiền nói.

Nhân viên khách sạn chuẩn bị đồ ăn trưa cho khách cách ly. Ảnh: Hữu Thắng.

Đại diện khách sạn khẳng định cơ sở đã có kinh nghiệm trong việc đón khách cách ly và nắm rõ các bước cần phải làm. Khách sạn đã chuẩn bị về mặt con người, dụng cụ, lương thực thực phẩm đầu vào phù hợp với khách; tuân thủ nghiệp vụ du lịch và quy định của Bộ Y tế.

Tương tự, đại diện Wyndham Garden Hà Nội (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đón khách cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đơn vị này cũng tạm dừng các dịch vụ ăn uống, gym, spa để tập trung cho việc đón khách, vệ sinh trong và ngoài khách sạn.

Wyndham Garden Hà Nội có 112 phòng và sắp xếp luôn có 5 nhân viên trực phục vụ khách trong khu vực cách ly. Giá phòng được tiết lộ là trên 3 triệu đồng/ngày, đã bao gồm ăn uống và giặt là (tối thiểu 42 triệu đồng cho 14 ngày). Hiện tại, gần 100 khách Hàn Quốc đang lưu trú tại khách sạn.

Một khách sạn khác tại Hà Nội được phép tiếp nhận khách cách ly là InterContinental Hanoi Westlake (quận Tây Hồ, Hà Nội). Khách sạn này đã được phê duyệt là cơ sở cách ly từ cuối tháng 5.

Giám đốc bộ phận kinh doanh của khách sạn cho biết giá phòng tại đây dao động 3,5-4 triệu đồng/ngày chưa bao gồm ăn, nhưng đã liên đới với nhiều dịch vụ khác (tối thiểu 49 triệu đồng cho 14 ngày, chưa bao gồm ăn). Khách sạn có 60 phòng, số người cách ly thường dao động 35-55 người, có thời điểm lên đến 60 người.

8 khách sạn được UBND TP Hà Nội cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nước ngoài có nguyện vọng và tự nguyện chi trả phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn gồm:

1. Khách sạn Hòa Bình (do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý): Số 27, phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (khu vực đảo Pavilion 1) do UBND quận Tây Hồ quản lý: Số 5, phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

3. Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi (do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý): Số 15, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (do UBND quận Hà Đông quản lý): Số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

5. Khách sạn Bình An 3 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý): Thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

6. Khách sạn Crown Plaza (do UBND quận Nam Từ Liêm quản lý): Số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

7. Khách sạn Bình An 1 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý): Thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

8. Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội (do UBND quận Hà Đông quản lý): HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.