Chiếm sóng đầu tư - BĐS hàng hiệu "lên ngôi" tại thị trường Quy Nhơn

Sở hữu nhiều giá trị vượt trội đến từ vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch cùng bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu đắt giá được quản lý vận hành bởi Wyndham…The Sailing Quy Nhơn trở thành điểm sáng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Không phải ngẫu nhiên bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu Wyndham tại The Sailing có sức hút mãnh liệt với nhà đầu tư đến vậy. Trên thực tế, xu hướng lựa chọn sinh sống, hưởng thụ của giới thượng lưu ngày càng trở nên khắt khe. Giới thượng lưu không đơn thuần tìm một không gian sang trọng, đẳng cấp, mà hơn cả, đó còn phải là một môi trường an toàn với cộng đồng tinh hoa cùng đẳng cấp. Điều này lý giải vì sao nhiều khách hàng lựa chọn sở hữu bất động sản hàng hiệu mà trong đó The Sailing chính là một lựa chọn hoàn hảo.

The Sailing Quy Nhơn thu hút nhà đầu tư bởi BST căn hộ hàng hiệu đẳng cấp. Ảnh: PV.

Nghiên cứu mới nhất cho thấy, "Ngôi sao đang lên của châu Á" – Việt Nam, đã và đang thu hút dự án bất động sản hàng hiệu hình thành trong tương lai lớn thứ 2 Đông Nam Á. Theo CBRE, năm 2021 đánh dấu một giai đoạn mới của thị trường bất động sản Việt Nam khi thị trường đã chứng kiến những thay đổi trong nhu cầu cho sản phẩm nhà ở. Đặc biệt, dưới tác động của dịch Covid 19, các dự án đề cao tiêu chí nghỉ dưỡng, tiện nghi, tiện ích và yếu tố sức khỏe được quan tâm nhiều hơn.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá trên thị trường liên tục tăng, đặc biệt là ở phân khúc BĐS nghỉ dưỡng cao cấp. Báo cáo của Savills chỉ ra năm 2020, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19, bất động sản hàng hiệu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 170%. Báo cáo Branded Residence năm 2020 của Savills thống kê "mức chênh lệch giá trung bình toàn thị trường của BĐS hàng hiệu và BĐS hạng sang không có thương hiệu là 31%".

Đối với bất động sản hàng hiệu, vị trí đắc địa, tầm nhìn hoàn hảo, thiết kế độc đáo, cơ cấu và mức độ hoàn thiện của sản phẩm sang trọng là những yếu tố cấu thành nên một dự án hàng hiệu đắt giá. Thực tế, các dự án căn hộ được nhà đầu tư săn đón đều sở hữu đăc địa tại khu trung tâm thành phố với tầm nhìn thoáng đãng, mang đến cho chủ sở hữu những sản phẩm có chất lượng và thiết kế vượt trội, được quản lý bởi thương hiệu quản lý khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới. Đây là các yếu tố được chủ đầu tư chăm chút để đáp ứng nhu cầu được nghỉ dưỡng cao cấp cho dân cư.

Theo nhận định của các chuyên gia, sự xuất hiện của bất động sản hàng hiệu trong đô thị đến từ nhu cầu thực tế trên thị trường kết hợp với các yếu tố vị trí, hướng nhìn, chất lượng sản phẩm và đơn vị quản lý sẽ làm tăng giá trị của sản phẩm. Đây là sự gia tăng bền vững chứ không phải là sự gia tăng nhất thời.

Với BĐS hàng hiệu, mỗi căn hộ đều là một tuyệt phẩm được đo ni đóng giày, đáp ứng phong cách sống thời thượng của chủ nhân, đồng thời, đảm bảo tiêu chí của thương hiệu quốc tế. Đồng thời, căn hộ gắn liền với thương hiệu cũng tạo nên sản phẩm bất động sản độc bản và vượt trội với không gian sống trọn vẹn như nghỉ dưỡng tại gia. Điều này phần nào lý giải cho sức nóng của The Sailing Quy Nhơn ở thời điểm hiện tại.

The Sailing sở hữu 3 mặt tiền đắt giá, vừa gần biển vừa nằm trong trung tâm phố. Ảnh: PV.

Vừa nằm ngay trung tâm thành phố, vừa sát vịnh biển thiên đường, The Sailing Quy Nhơn với tầm nhìn bao quát, mặt hướng tầm nhìn ngoạn mục ra biển Đông và trung tâm thành phố. Sở hữu 3 mặt tiền tại trục đường chính sầm uất bậc nhất thành phố biển, The Sailing Quy Nhơn kiêu hãnh vươn cao trong thế phú quý: tựa núi vững chãi - hướng biển khơi xanh. Dự án đánh dấu tọa độ "tâm điểm vàng" khi chỉ trong bán kính 1km, The Sailing Quy Nhơn có thể kết nối thuận tiện với các trung tâm thương mại, tài chính, hành chính, giáo dục, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí chung của thành phố biển. Với vị trí chiến lược đắt giá, The Sailing Quy Nhơn được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng tăng giá cũng như tỷ lệ lấp phòng luôn ở mức lý tưởng.



The Sailing Quy Nhơn phát triển theo loại hình căn hộ kết hợp nghỉ dưỡng với diện tích từ 50m2 đến 104m2. Dự án kiến tạo phong cách sống thời thượng với tổ hợp tiện ích 5 sao bao gồm: Bể bơi vô cực, khu vực Gym, Spa hiện đại, nhà hàng quốc tế tiêu chuẩn 5 sao, phòng sự kiện hội thảo – Grand Ballroom, Vườn trên cao, 05 tầng khối đế dành riêng cho Trung tâm thương mại và shophouse…giúp những cư dân thượng lưu trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng mặt biển sang trọng và cuộc sống tiện nghi ngay nơi thềm nhà.

Không chỉ hút vốn nhà đầu tư với vị trí đắc địa, The Sailing Quy Nhơn còn là tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng – trung tâm thương mại mang thương hiệu 5 sao Wyndham, thương hiệu quốc tế hàng đầu về quản lý vận hành khách sạn lần đầu tiên xuất hiện tại TP biển Quy Nhơn, nơi hội tụ những điểm cộng giá trị bậc nhất: vị trí đắt giá, tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao, quản lý vận hành quốc tế cùng pháp lý sở hữu lâu dài.

Tiện ích đẳng cấp cho kỳ nghỉ thượng lưu tại The Sailing Quy Nhơn. Ảnh: PV.

Ấn tượng trong thiết thế "cánh buồm vươn khơi" được kiến tạo bởi đơn vị thiết kế kiến trúc, cảnh quan nằm trong Top 5 thế giới, Dự án The Sailing sau khi hoàn thành sẽ trở thành tổ hợp thương mại cao nhất Việt Nam – biểu tượng mới của thành phố Quy Nhơn. Thiết kế độc nhất vô nhị đã tạo nên một tầm nhìn đắt giá bởi toàn bộ kiến trúc bằng kính và sự mở rộng cực đại của ban công hướng biển tạo nên điểm giao hoà giữa không gian nghỉ dưỡng và thiên nhiên.



Theo nhận định của chuyên gia, The Sailing Quy Nhơn nắm giữ những lợi thế vượt trội của bất động sản nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, sự hợp tác cùng thương hiệu quản lý vận hành khách sạn 5 sao chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, quy mô toàn cầu chính là mảnh ghép hoàn hảo, kiến tạo nên một dự án BĐS hàng hiệu đẳng cấp, khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường Quy Nhơn.

Đặc biệt BĐS nghỉ dưỡng cao cấp sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát, và khi đó, du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, có cơ hội phát triển, khả năng tăng giá tốt, khai thác lợi nhuận dài hạn. Điều này cũng phần nào lý giải sức hút của The Sailing Quy Nhơn đối với các nhà đầu tư trong thời gian qua.