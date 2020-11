Chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật khẩn trương khắc phục tồn tại trong quản lý, vận hành nhà máy

Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quản lý, vận hành công trình thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngày 26/11, ông Lê Văn Khoa – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam cho biết, sau khi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương, lãnh đạo Công ty đã túc trực chỉ đạo khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quản lý, vận hành công trình thủy điện Thượng Nhật.

Công trình thủy điện Thượng Nhật.

Theo ông Lê Văn Khoa, thời gian qua, Công ty đã ký hợp đồng thiết bị cơ điện, điện điều khiển trọn bộ với nhà thầu nước ngoài có bao gồm phần hạng mục thiết bị quan trắc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bão lũ nên chuyên gia nước ngoài chưa nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện lắp đặt kết nối hệ thống quan trắc các hạng mục công trình, quan trắc khí tượng thủy văn. Công ty đã làm việc với nhà thầu thiết bị yêu cầu bố trí chuyên gia để thực hiện lắp đặt vận hành, dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 15/12. Công ty cam kết đến ngày 15/12 hoàn thành nội dung nêu trên.

Ông Khoa khẳng định, Công ty sẽ phối hợp chính quyền địa phương thống nhất vị trí lắp đặt hệ thống thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập triển khai thực hiện hoàn thành trước 10/12.

Cổ phần Đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đang khẩn trương khắc phục các tồn tại trong quản lý, vận hành công trình thủy điện Thượng Nhật.

Về việc thực hiện xử lý mỏm đá phía hạ lưu bở phải để đảm bảo chế độ thủy lực phía hạ lưu tràn, nâng cao khả năng thoát lũ, ông Khoa cho hay, Công ty đã triển khai các đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập phương án xử lý kỹ thuật, khắc phục hạng mục vai phải hạ lưu đập. Tuy nhiên tại thời điểm hiện nay, nước lòng suối Thượng Nhật đang xả qua hệ thống 5 cửa van làm dâng mực nước hạ lưu, ảnh hưởng đến biện pháp thi công chưa thể thực hiện được. Dự kiến sau khi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép tích nước vận hành nhà máy, mực nước hạ lưu khô ráo, đảm bảo điều kiện thi công thì Công ty sẽ thực hiện. Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện hoàn thành trước 30/3/2021.

Ông Khoa cho biết thêm, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đã triển khai các đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng, tính toán thiết kế. Hiện Công ty đã và đang tập kết thiết bị, xe máy, vật tư, nguyên vật liệu cầu gia công, lắp đặt. Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện hoàn thành trước 10/12 đảm bảo công tác vận hành lâu dài, thông suốt.

Công ty cũng đã triển khai di chuyển, lắp đặt hoàn thành máy phát điện dự phòng từ nhà máy lên cao trình đập, công tác đấu nối hệ thống điện vận hành máy phát điện, dự kiến hoàn thành trước ngày 27/11. Việc này Công ty cam kết đến ngày 27/11 hoàn thành.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện miền Trung Việt Nam đã triển khai lập quy chế phối hợp với địa phương trong công tác vận hành phát điện đã trình UBND huyện Nam Đông phê duyệt. Công ty đã triển khai lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình UBND huyện Nam Đông phê duyệt, dự kiến thời gian hoàn thành trước ngày 10/12.

Ông Lê Văn Khoa cho rằng, tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ là một nguồn năng lượng cần được khai thác, phát triển bền vững để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, để khai thác, phát triển bền vững thì từ công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thi công xây dựng cho đến việc quản lý vận hành… các công trình thủy điện, nhất là tính toán các yếu tố tác động đến môi trường sinh thái, không làm thay đổi dòng chảy của các lưu vực sông suối tự nhiên vì vậy yêu cầu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của Nhà nước đã ban hành.

Hiện tại công ty đã và đang khẩn trương khắc phục các tồn tại và lắng nghe tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các ban ngành và địa phương nhằm nhanh chóng đưa dư án thủy điện Thượng Nhật chính thức đi vào hoạt đông.

"Nhà máy thủy điện Thượng Nhật đi vào hoạt động, Công ty ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc trong nhà máy nhằm giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi thủy điện Thượng Nhật chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, mang lại nguồn thu ngân sách cho huyện", ông Khoa nói.

Ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, thủy điện Thượng Nhật đã có những cố gắng để thực hiện các quy định về quản lý an toàn hồ đập, tuy nhà máy chưa đi vào hoạt động chính thức nhưng đã thực hiện xây dựng các phương án và các quy định về quản lý an toàn hồ đập. Trong thời gian tới các cơ quan quản lý cần phải tiếp tục rà soát để hoàn thiện thể chế pháp lý, đặc biệt phải có những biện pháp, chế tài mạnh ngay lập tức để đảm bảo nâng cao ý thức của chủ đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy định.