Chủ đầu tư trả lời thắc mắc việc sửa, nâng cấp đường Lê Thánh Tôn, TP.Quảng Ngãi

Sáng 20/9, liên quan đến phản ánh cho rằng, đoạn đường Lê Thánh Tôn, nối từ đường Phạm Văn Đồng – đường tránh Đông, TP.Quảng Ngãi vẫn còn tốt, bằng phẳng nhưng lại chi tiền nhiều tỷ đồng để nâng cấp, đại diện chủ đầu tư đã trả lời vấn đề này.

Do nền đường quá yếu

Giám đốc BQL dự án đầu tư TP.Quảng Ngãi Bùi Đức Thuận cho biết, việc sửa và nâng cấp đoạn tuyến Lê Thánh Tôn, mà PV Etime đã phản ánh, nằm trong phần việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hàng năm ở các tuyến đường nội thành Quảng Ngãi, có tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Thi công sửa,nâng cấp tại đoạn Lê Thánh Tôn. Ảnh: Công Xuân.

Trong đó riêng đoạn đường Lê Thánh Tôn đang được sửa chữa, có kinh phí khoảng 4,7 tỷ đồng; đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi, với chiều dài đoạn sửa bắt đầu từ đường tránh Đông, kéo dài đến điểm giáp với đường Phạm Văn Đồng.

Đại diện chủ đầu tư thừa nhận, nếu quan sát bằng mắt thường, ngoài ren nứt thì bề mặt đường đoạn này (tiếp giáp từ đường Phạm Văn Đồng – đường tránh Đông) vẫn còn khá tốt và phẳng.

Tuy nhiên qua kết quả kiểm tra thực tế, hiện nền đường đoạn này rất yếu, chỉ đạt và đáp ứng hơn ½ so với quy chuẩn. Vì vậy không thể sửa vá, đắp thủ công như thường thấy.

Trong khi đó, đây là tuyến đường huyết mạch nằm ngay cửa ngõ ra vào trung tâm nội thành Quảng Ngãi, cho nên hàng ngày lưu lượng và xe có tải trọng lớn, ra vào đông.

Phần đoạn đã được đào 1 bên. Ảnh: Công Xuân.

Giám đốc BQL dự án đầu tư TP.Quảng Ngãi Bùi Đức Thuận. Ảnh: Công Xuân.

Cùng với cơ sở nêu trên và nhiều nguyên nhân, yếu tố khác cấp thẩm quyền TP.Quảng Ngãi mới đồng ý cho cào lên, để xử lý luôn phần nền bị yếu, không đảm bảo của đoạn tuyến này.

Những tuyến trung tâm như "mặt ruộng cày" vì sao không sửa chữa, nâng cấp?.

Tuy nhiên hiện trong nội thành trung tâm TP.Quảng Ngãi, hàng loạt tuyến đường, như Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ, mặt đường xuống cấp và lồi lõm như "mặt ruộng mới cày", vì sao không được sửa chữa và nâng cấp, PV Etime đặt câu hỏi.

Giám đốc BQL dự án đầu tư TP.Quảng Ngãi Bùi Đức Thuận bày tỏ, qua phản ánh và kiểm tra, cấp thẩm quyền TP.Quảng Ngãi cũng đã nhận thấy, tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của 3 tuyến đường Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ.

Với thực tế hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nêu trên (của 3 tuyến đường Lê Quý Đôn, Bùi Thị Xuân, Hoàng Văn Thụ), thì không thể thực hiện sửa chữa, nâng cấp từng đoạn như đường Lê Thánh Tôn được, mà cần phải đầu tư làm mới lại toàn bộ tuyến.

Một vị trí hư hỏng của đường Lê Quý Đôn, nằm ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Theo đó TP.Quảng Ngãi đã đưa 3 tuyến đường này, vào kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên cùng với 1 số lý do khác, do tình hình khó khăn từ nguồn vốn thu tiền sử dụng đất của địa phương hiện không đạt và quá ít, so với kế hoạch đề ra, cho nên cấp thẩm quyền TP.Quảng Ngãi, chưa thể triển khai thi công được.