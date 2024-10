Chủ tịch Thừa Thiên Huế yêu cầu nâng cao hiệu quả 4 tổ công tác giám sát, quản lý dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu nâng cao hiệu quả 4 tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư của UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.

Vào chiều ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2024.

Theo báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, GRDP quý III của tỉnh ước tăng 9,82% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá với mức tăng 7,4%, chiếm 50,24% trong cơ cấu kinh tế. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 114,7 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập ước đạt 85,8 triệu USD, tăng 60,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 15%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2024.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,62%, chiếm tỷ trọng 29,92% trong cơ cấu GRDP. Sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục được cải thiện, ước đạt 22.981 tỷ đồng, bằng 68,3% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Riêng hoạt động du lịch tháng 9 nhìn chung ít sôi động hơn so với tháng trước, lượng khách du lịch ước giảm 16,5%.

Đến nay, Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã được các cơ quan trung ương thẩm định, báo cáo Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua và sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2024.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị các đơn vị tập trung phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan Trung ương khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Về phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo tập trung đôn đốc, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp trọng điểm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động lễ hội "Mùa đông xứ Huế", triển khai kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế…

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu vượt sông Hương.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu nâng cao hiệu quả 4 tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư của UBND tỉnh để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Bên cạnh đó, tập trung các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhằm đảm bảo tính đồng bộ, sẵn sàng trong kêu gọi và thu hút đầu tư.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo tập trung đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn này, nhất là đối với 8 cơ quan, đơn vị có mức giải ngân thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các sở, ngành và địa phương nên phải ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương.