Vào ngày 1/10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công cầu vượt sông Hương.

Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thuộc tuyến đường Vành đai 3 - là trục giao thông chính, xuyên tâm vào TP.Huế, kết nối liên thông 2 đô thị vệ tinh là thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy với TP.Huế. Trong đó, cầu vượt sông Hương có điểm đầu của cầu là đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long, TP.Huế), điểm cuối đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc, TP.Huế).

Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt ngày 9/9/2022, với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 23/12/2022, dự kiến hoàn thành vào 17/12/2025.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến độ thi công phần cầu vượt sông Hương đến nay đáp ứng được yêu cầu, còn tiến độ thi công phần đường hai đầu cầu bị chậm do vướng mặt bằng. Về chất lượng, các hạng mục thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quy mô dự án.

Kế hoạch thực hiện dự án đến tháng 12/2024 là thi công các nhịp biên, cầu đi bộ; tháo dỡ đà giáo vòm, căng cáp dự ứng lực nhịp chính; thi công lắp bản mặt cầu, gờ chắn lan can; thi công các lớp mặt cầu, khe co dãn; thi công hệ thống chiếu sáng, lan can..... Đường hai đầu cầu sẽ được đẩy nhanh tiến độ trong phạm vi có mặt bằng.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án.

Ông Lê Trường Lưu và ông Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nếu cần tổ chức đối thoại với người dân, thông tin chi tiết các hạng mục của công trình để người dân hiểu, đồng thuận, cùng với đó là giải quyết, hỗ trợ ổn thỏa cho người dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thực hiện dự án.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý, trong thời gian tới, dự báo địa phương sẽ bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, vì vậy các đơn vị thi công phải có giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân lực, máy móc và công trình trong quá trình thi công.