Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng biểu dương thành tích và khen thưởng Công an TP.Đà Lạt đã nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng móc túi nhiều điện thoại của du khách khi tham quan tại khu vực chợ đêm.

Chiều 4/5, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến trụ sở Công an TP.Đà Lạt gặp mặt biểu dương, khen thưởng đột xuất Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Đà Lạt vì đã bắt nhanh nhóm ‘nữ quái’ chuyên móc túi trộm điện thoại của du khách ở chợ đêm Đà Lạt.

Ông Trần Văn Hiệp ghi nhận và đánh giá cao các chiến sĩ Công an TP.Đà Lạt đã nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng móc túi nhiều điện thoại của du khách khi tham quan tại khu vực chợ đêm trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ông Trần Văn Hiệp biểu dương, khen thưởng Công an TP.Đà Lạt vì nhanh chóng bắt được nhóm móc túi chuyên nghiệp tại chợ đêm.

Những vụ án Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng triệt phá đã tạo niềm tin cho du khách và người dân địa phương, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã thưởng động viên 20 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Lạt.

Trước đó, lợi dụng lượng lớn du khách từ các tỉnh đổ về Đà Lạt du lịch những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, nhóm đối tượng gồm Phạm Thị Hậu (33 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phạm Thị Kim Vân, Trương Thị Hải và Lê Vi Vũ (đều 32 tuổi, ngụ tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Lê Vi Vũ đã thực hiện hành vi móc túi của nhiều du khách.

Các đối tượng được Công an TP.Đà Lạt đưa đến hiện trường các vụ móc túi.

Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã móc túi, lấy trộm 15 điện thoại của du khách chỉ trong 2 buổi tối 30/4 và 1/5.

Được biết, đây là nhóm trộm cắp rất chuyên nghiệp, ngay sau khi các đối tượng đến Đà Lạt, các trinh sát hình sự đã tập trung theo dõi, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Công an TP.Đà Lạt lập chuyên án đấu tranh.