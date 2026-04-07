Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị)

Dự án Trường Nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) là công trình giáo dục trọng điểm trên địa bàn, được đầu tư với tổng mức 285 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 9,67 ha. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Trường Nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa tại bản Tà Leng, xã Dân Hóa.

Giai đoạn hiện tại, dự án tập trung xây dựng các hạng mục phục vụ khoảng 910 học sinh, theo định hướng đến năm 2030, quy mô sẽ được nâng lên khoảng 1.485 học sinh.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm: khối hành chính, khu nội trú, phòng học, khối học bộ môn, nhà đa năng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các công trình phụ trợ. Đây là tổ hợp giáo dục đồng bộ, hướng tới đáp ứng nhu cầu dạy và học trong điều kiện đặc thù của khu vực miền núi, biên giới.

Đến thời điểm hiện tại, phần san nền, hệ thống giao thông nội bộ đã đạt khoảng 85% khối lượng. Đối với 20 khối nhà chức năng, hiện có 10 khối đang thi công phần móng, 4 khối đã triển khai phần thân tầng 1, trong khi 6 khối còn lại chưa được khởi công. Các hạng mục phụ trợ cũng chưa được triển khai, cho thấy tiến độ tổng thể của dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Trực tiếp tại công trường, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe báo cáo chi tiết từ các đơn vị liên quan về tình hình triển khai từng hạng mục. Qua đánh giá thực tế, đối chiếu với tiến độ được phê duyệt, đồng chí thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thi công, đặc biệt là việc một số hạng mục chưa được triển khai đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương tăng cường tối đa nguồn lực, bao gồm nhân lực, máy móc và thiết bị, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, phải bảo đảm tiến độ thi công đi đôi với chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng làm nhanh nhưng thiếu bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các đơn vị tư vấn, giám sát, chủ đầu tư trong việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong suốt quá trình triển khai dự án. Các bên liên quan cần chủ động rà soát lại thiết kế, phương án tổ chức thi công để kịp thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bản Tà Leng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị là một xã biên giới vùng sâu vùng khó khăn.

Chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường tham gia giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, tránh tình trạng chồng chéo hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý yêu cầu về tính bền vững và hiệu quả lâu dài của công trình. Theo đó, ngoài việc bảo đảm chất lượng xây dựng, cần quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng sau khi hoàn thành. Việc tổ chức giao thông, đấu nối vào khu vực trường học cũng phải được tính toán khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Cùng với đó, cần bố trí hợp lý sân bãi, khu vực đỗ xe phục vụ nhu cầu đưa đón học sinh, nhất là trong các khung giờ cao điểm, tránh ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và quà động viên tập thể giáo viên trường Tiểu học và THCS Dân Hóa, biểu dương nỗ lực bám bản, gieo chữ tại vùng biên giới khó khăn.

Ngay sau buổi kiểm tra tại công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Dân Hóa nhằm đánh giá tổng thể tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn của một xã biên giới có địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện phát triển còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở đó, đồng chí gợi mở một số định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Trong đó, đáng chú ý là định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích, như phát triển vùng trồng cây dược liệu, cây chè; mở rộng các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên. Đồng thời, địa phương cần chủ động nghiên cứu, áp dụng các mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh, làm việc với lãnh đạo xã Dân Hóa để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời chăm lo đời sống, giáo dục cho con em vùng biên giới.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xã Dân Hóa khẩn trương đẩy nhanh công tác quy hoạch tổng thể, rà soát, đánh giá lại các điều kiện hiện có để xây dựng phương án bố trí, ổn định dân cư lâu dài. Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế cần gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Việc đầu tư xây dựng Trường Nội trú Tiểu học và THCS Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị) không chỉ mang ý nghĩa nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực biên giới. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy tối đa hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.



