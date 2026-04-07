Thu ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng, kinh tế TP. Huế khởi sắc trong quý I/2026

Ngày 7/4, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai các trọng tâm công tác cho thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế La Phúc Thành cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND thành phố để triển khai nhiệm vụ năm 2026, đồng thời xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Tài Chính.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của TP.Huế là tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,01%, giúp thành phố đứng thứ 14/34 tỉnh, thành phố và nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng khá.

Về ngân sách, tổng thu 3 tháng đầu năm ước đạt 4.015 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ. Đặc biệt, "sức khỏe" doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu lạc quan với 347 doanh nghiệp thành lập mới tính đến hết tháng 3, tăng đột biến 52,19%.

Trong lĩnh vực đầu tư, đơn vị đã thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 27 hồ sơ dự án, đồng thời nỗ lực hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Sở Tài chính trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch và tài chính – ngân sách.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần khắc phục, đặc biệt là hạn chế trong quy chế phối hợp liên ngành và công tác đôn đốc, theo dõi ở một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Toàn nhấn mạnh, ngoài những vướng mắc khách quan về cơ chế pháp lý, đơn vị cần chủ động xử lý các vấn đề nội tại để nâng cao hiệu quả tham mưu, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính trong thời gian tới phải nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

Sở cần rà soát lại toàn bộ danh mục nhiệm vụ đã được giao, làm rõ nguyên nhân của các đầu việc quá hạn hoặc có nguy cơ quá hạn để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Đối với các đề án trọng tâm của năm 2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu phải xây dựng bảng tiến độ chi tiết theo từng mốc thời gian và định kỳ báo cáo UBND thành phố để đảm bảo tính kỷ cương, hiệu quả trong điều hành.

Những nỗ lực khơi thông nguồn lực đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo đà vững chắc cho kinh tế cố đô bứt phá trong những quý tiếp theo...