Chủ tịch Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hoà nói về mục tiêu lớn của năm 2025

Ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết, năm 2025, được xác định là năm bản lề để các hãng hàng không trong nước phát triển mạnh mẽ, Vietnam Airlines đặt ra những mục tiêu lớn để phấn đấu.

Chiều nay (30/12), tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 do Bộ GTVT tổ chức, ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines) đã tiết lộ về mục tiêu lớn của Vietnam Airlines.

Theo ông Hoà, năm 2024, thị trường hàng không quốc tế tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng, nhưng vẫn nhiều diễn biến bất lợi.

Các bất lợi được ông Hoà chỉ ra, do xung đột chính trị, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, các đồng tiền quan trọng có biến động mạnh; Vấn đề triệu hồi động cơ của PW khiến giá thuê tàu, vật tư phụ tùng và chi phí sửa chữa bảo dưỡng tăng cao.

Ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines). (Ảnh: Tạ Hải)

Trước những khó khăn này, ông Hoà cho biết, Vietnam Airlines đã liên tục rà soát, điều chỉnh sản phẩm trên cơ sở mục tiêu đảm bảo thị phần, hiệu quả, cân đối các vấn đề nguồn lực tàu bay và slots hạ cất cánh.

Theo đó, Vietnam Airlines có giờ khai thác bình quân đạt 11 giờ/tàu/ngày, tăng 25% so cùng kỳ và tăng 7% so 2019; hệ số sử dụng ghế toàn mạng thêm 2 điểm so cùng kỳ, đạt 81,7% trung bình toàn mạng trong cả năm; Tỷ lệ trùng khớp slot được nâng lên lên trên 90% (cao hơn 5 điểm so với quy định trong Thông tư slot), đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ slot.

Chất lượng điều hành khai thác và định kỳ bảo dưỡng các đội tàu bay được nâng cao, chỉ số đúng giờ (OTP) ở mức 84% và hệ số sẵn sàng khai thác đội tàu bay (ARL) ở mức 95%, tương đương với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới.

Với các giải pháp trên, năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines đạt nhiều kết quả tích cực.

Mạng đường bay về cơ bản đã phục hồi hoàn toàn và có tăng trưởng so với giai đoạn trước dịch, với 58 đường bay quốc tế đến 30 điểm đến trên 18 quốc gia; 38 đường nội địa đến 22 điểm đến.

Tổng số chuyến bay đạt gần 140 nghìn chuyến, tăng hơn 7% so cùng kỳ, phục hồi 95% so 2019. Số khách vận chuyển trên toàn mạng đạt ước đạt gần 23 triệu khách, tăng gần 8% so cùng kỳ, gần như phục hồi hoàn toàn so 2019 (trên 99%). Doanh thu công ty mẹ ước đạt trên 84 nghìn tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm.

Nhận định cơ hội trong năm 2025, ông Hoà tiết lộ, năm 2025, được xác định là năm bản lề để các hãng hàng không trong nước phát triển mạnh mẽ.

Năm 2025, Vietnam Airlines tiếp tục đặt ra những mục tiêu lớn: Tổng số chuyến bay đạt trên 156 nghìn chuyến, tăng trên 12%; Số khách vận chuyển trên toàn mạng đạt trên 25 triệu khách, tăng 12%; Hàng hóa vận chuyển đạt hơn 336 nghìn tấn, tăng 10%; Doanh thu công ty mẹ ước đạt trên 95,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 13% so cùng kỳ…

Đảm bảo các yếu tố thuận lợi cho quá trình tăng tốc, Vietnam Airlines kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các chính sách, cơ chế thông thoáng, đơn giản để hỗ trợ hãng và các doanh nghiệp trong ngành tham gia thực hiện dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Chiến lược phát triển ngành hàng không trong sự kết nối với các ngành khác như du lịch, khách sạn, dịch vụ, giao thông đường bộ… đi kèm với các chương trình phát triển năng lực cạnh tranh quốc gia cũng cần được xây dựng để xây dựng ngành hàng không trở thành mũi nhọn, kết nối với các ngành khác.