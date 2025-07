Huế công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Sáng ngày 4/7, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố và quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, UBND thành phố Huế công bố quyết định thành lập 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc trên cơ sở hợp nhất các Ban quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất và tiếp nhận một số đơn vị.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế trao quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị này.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 được thành lập từ việc hợp nhất các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND các quận Phú Xuân, Thuận Hóa và tiếp nhận Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Ban Quản lý dự án KOICA.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 có chức năng quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án môi trường, thực hiện nhiệm vụ tại các phường: Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Dương Nỗ, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, Thủy Xuân, An Cựu, Hóa Châu, Thuận An, Mỹ Thượng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 được thành lập từ việc hợp nhất các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thị xã Phong Điền, UBND thị xã Hương Trà và UBND các huyện Quảng Điền, A Lưới.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất và bồi thường giải phóng mặt bằng tại các phường, xã: Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Đan Điền, Bình Điền và các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 được thành lập từ việc hợp nhất các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thị xã Hương Thủy và UBND các huyện Phú Lộc, Phú Vang.

Ban này thực hiện chức năng tương tự trên địa bàn các phường, xã: Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Vinh Lộc, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre.

Bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc của 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

Theo các quyết định được công bố, có 10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm vào các vị trí Giám đốc và Phó Giám đốc của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2 và 3.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn – nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1.

Ông Hồ Hữu Phú – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Phong Điền được điều động giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Hoàng Tiến Minh – nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3.

Ông Hoàng Thiện – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Thuận Hóa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1.

Ông Hà Hoàng Chuân – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2.

Ông Hồ Văn Miên – nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2.

Ông Trần Văn Nhuận – nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2.

Ông Trần Viết Tú – nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3.

Ông Lê Vũ Hiền – nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn lại các ban quản lý dự án là yêu cầu cấp thiết trong quá trình xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn. Các cán bộ được bổ nhiệm đều là những người có năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế kỳ vọng, với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vượt qua khó khăn trước mắt, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ phát huy cao độ quyết tâm, ý chí cống hiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...